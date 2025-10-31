Ученые шокированы: комаров нашли в европейской стране, где их никогда не было

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Исландии никогда не было комаров из-за нестабильного климата и низких температур. Однако насекомые там появились, что, по мнению ученых, может свидетельствовать о быстром изменении климата.
Исландия. Фото из открытых источников
Исландия была одним из двух мест в мире, считавшихся зонами, свободными от комаров, другой была Антарктика. Однако с потеплением климата комары и другие насекомые попадают в места, где их раньше обычно не было, пишет издание Independent.
Трех комаров вида Culiseta annulata обнаружили примерно в 30 км к северу от столицы Рейкьявика. Об этом сообщили в Институте естественных наук Исландии.
Насекомых впервые заметил натуралист-любитель Бьорн Хьялтасон. Позже он прислал образцы – двух самок и одного самца – в Исландский институт естественной истории, где было подтверждено, что они были комарами.
Специалист по насекомым из института Маттиас Альфредссон рассказал, что комары были первыми, замеченными на земле Исландии.
Ученые пока не спешат объяснять появление комаров изменением климата, однако признают, что окружающая среда Исландии нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с тропическими лесами Австралии.