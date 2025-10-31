Ученые шокированы: комаров нашли в европейской стране, где их никогда не было

В Исландии никогда не было комаров из-за нестабильного климата и низких температур. Однако насекомые там появились, что, по мнению ученых, может свидетельствовать о быстром изменении климата.

Исландия. Фото из открытых источников

Исландия была одним из двух мест в мире, считавшихся зонами, свободными от комаров, другой была Антарктика. Однако с потеплением климата комары и другие насекомые попадают в места, где их раньше обычно не было, пишет издание Independent.

Трех комаров вида Culiseta annulata обнаружили примерно в 30 км к северу от столицы Рейкьявика. Об этом сообщили в Институте естественных наук Исландии.

Насекомых впервые заметил натуралист-любитель Бьорн Хьялтасон. Позже он прислал образцы – двух самок и одного самца – в Исландский институт естественной истории, где было подтверждено, что они были комарами.

Специалист по насекомым из института Маттиас Альфредссон рассказал, что комары были первыми, замеченными на земле Исландии.

"Culiseta annulata – распространенный вид комаров, обитающий от северной Африки до северной Сибири и может переносить минусовые температуры. Ученые до сих пор не уверены, как насекомые могли попасть в Исландию, хотя есть подозрение, что они попали на корабли или грузовые контейнеры", — пишет издание.

Ученые пока не спешат объяснять появление комаров изменением климата, однако признают, что окружающая среда Исландии нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру.

"Страна нагревается в четыре раза быстрее, чем остальное Северное полушарие, ледники разрушаются, а новые морские виды, такие как скумбрия, прибывают из более теплых вод", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с тропическими лесами Австралии.



