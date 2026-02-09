В Україні браконьєр вбив оленя-рекордсмена Руні з величезними рогами (ФОТО)

В Україні загинув олень світового рівня, який мав усі шанси прославити країну на міжнародних змаганнях. У Київській області, на території еко-парку "На рогах", від пострілу браконьєра було вбито оленя-рекордсмена на ім’я Руні. Про трагедію повідомили екоактивістка Лана Вєтрова та власник ферми Сергій Боярчуков.

Олень-рекордсмен Руні. Фото з відкритих джерел

Руні був офіційно визнаний оленем із найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою оцінки CIC. Його роги становили 84 см зліва і 87 см справа з десятками відростків, які принесли тварині престижний титул "Золоті роги". За словами фахівців, після природного скидання рогів Руні мав стати учасником міжнародних вимірювань і з великою ймовірністю вибороти "Гран-прі" вже у 2026 році.

"Це — знаменитий Руні з еко-парку "На рогах", який був нами офіційно визнаним найбільшим оленем в Україні за розмірами рогів. Після того, як Руні скинув би роги (олені скидають їх щороку), цей унікальний трофей мав взяти участь у міжнародних змаганнях, і звісно, на вимірюванні скинутих рогів отримав би Гран-Прі! Олень-світовий чемпіон, і це — вперше в історії України!.. Але всього цього вже не буде... Пострілом в шию Руні був убитий", — зазначила Лана Вєтрова.

Олень Руні

Рекордні роги оленя Руні

Власник ферми Сергій Боярчуков переконаний, що Руні мав 99% шансів здобути найвищу нагороду, а у 2027 році та стати найбільшим оленем за всю 20-річну історію європейських змагань.

"Це правда. Не знаю точно що саме стало поперек горла замовнику цього вбивства. Чи той факт, що Руні отримав відзнаку в Книзі Національних рекордів, чи той що він був наочним прикладом ефективності нашої роботи", — каже власник ферми Сергій Боярчуков.

