В Україні браконьєр вбив оленя-рекордсмена Руні з величезними рогами (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Україні загинув олень світового рівня, який мав усі шанси прославити країну на міжнародних змаганнях. У Київській області, на території еко-парку "На рогах", від пострілу браконьєра було вбито оленя-рекордсмена на ім’я Руні. Про трагедію повідомили екоактивістка Лана Вєтрова та власник ферми Сергій Боярчуков.
Олень-рекордсмен Руні. Фото з відкритих джерел
Руні був офіційно визнаний оленем із найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою оцінки CIC. Його роги становили 84 см зліва і 87 см справа з десятками відростків, які принесли тварині престижний титул "Золоті роги". За словами фахівців, після природного скидання рогів Руні мав стати учасником міжнародних вимірювань і з великою ймовірністю вибороти "Гран-прі" вже у 2026 році.
Олень Руні
Рекордні роги оленя Руні
Власник ферми Сергій Боярчуков переконаний, що Руні мав 99% шансів здобути найвищу нагороду, а у 2027 році та стати найбільшим оленем за всю 20-річну історію європейських змагань.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що єдиного у світі білого жирафа рятують від браконьєрів.
Також "Коментарі писали, що дикі бики Чорнобиля Трамп і Сі не пережили зиму.