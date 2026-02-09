В Украине браконьер убил оленя-рекордсмена Руни с огромными рогами (ФОТО)

В Украине погиб олень мирового уровня, у которого были все шансы прославить страну на международных соревнованиях. В Киевской области, на территории эко-парка "На рогах", от выстрела браконьера был убит олень-рекордсмен по имени Руни. О трагедии сообщили экоактивистка Лана Ветрова и владелец фермы Сергей Боярчуков.

Олень-рекордсмен Руни. Фото из открытых источников

Руни был официально признан оленем с самыми большими рогами в Украине по международной системе оценки CIC. Его рога составляли 84 см слева и 87 см справа с десятками отростков, принесших животному престижный титул "Золотые рога". По словам специалистов, после естественного сброса рогов Руни должен стать участником международных измерений и с большой вероятностью добыть в борьбе "Гран-при" уже в 2026 году.

"Это — знаменитый Руни из эко-парка "На рогах", который был нами официально признанным крупнейшим оленем в Украине по размерам рогов. После того, как Руни сбросил бы рога (олени сбрасывают их ежегодно), этот уникальный трофей должен был принять участие в международных соревнованиях, и, конечно, на измерении сброшенных рогов получил бы Гран-При! Олень-мировой чемпион, и это впервые в истории Украины!.. Но всего этого уже не будет... Выстрелом в шею Руни был убит", — отметила Лана Ветрова.

Олень Руни

Рекордные рога оленя Руни

Владелец фермы Сергей Боярчуков убежден, что у Руни было 99% шансов получить наивысшую награду, а в 2027 году стать самым большим оленем за всю 20-летнюю историю европейских соревнований.

"Это правда. Не знаю точно что именно стало поперек горла заказчику этого убийства. То ли тот факт, что Руни получил отличие в Книге Национальных рекордов, то ли он был наглядным примером эффективности нашей работы", — говорит владелец фермы Сергей Боярчуков.

