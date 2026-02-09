В Украине браконьер убил оленя-рекордсмена Руни с огромными рогами (ФОТО)

Рубрики
В Украине погиб олень мирового уровня, у которого были все шансы прославить страну на международных соревнованиях. В Киевской области, на территории эко-парка "На рогах", от выстрела браконьера был убит олень-рекордсмен по имени Руни. О трагедии сообщили экоактивистка Лана Ветрова и владелец фермы Сергей Боярчуков.
Олень-рекордсмен Руни. Фото из открытых источников
Руни был официально признан оленем с самыми большими рогами в Украине по международной системе оценки CIC. Его рога составляли 84 см слева и 87 см справа с десятками отростков, принесших животному престижный титул "Золотые рога". По словам специалистов, после естественного сброса рогов Руни должен стать участником международных измерений и с большой вероятностью добыть в борьбе "Гран-при" уже в 2026 году.
Олень Руни
Рекордные рога оленя Руни
Владелец фермы Сергей Боярчуков убежден, что у Руни было 99% шансов получить наивысшую награду, а в 2027 году стать самым большим оленем за всю 20-летнюю историю европейских соревнований.
