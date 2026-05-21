Україну з новою силою охопить страшний мегашторм: у які дні буде найважче

В Україні з четверга, 21 травня, прогнозується чергове підвищення геомагнітної активності. За оцінками фахівців, магнітна буря охопить кілька днів поспіль і може зберігатися щонайменше до суботи, 23 травня. У цей період очікуються коливання магнітного поля Землі різної інтенсивності.

Найбільш відчутний вплив космічної погоди прогнозується саме у проміжку 21–23 травня. Вчені зазначають, що рівень геомагнітних збурень може змінюватися, оскільки дані про сонячну активність постійно оновлюються. Це означає, що пікові значення бурі можуть як посилюватися, так і дещо знижуватися протягом зазначених днів.

У періоди підвищеної геомагнітної активності частина людей може відчувати зміни у стані здоров’я. Найчастіше це проявляється у вигляді підвищеної втоми, головного болю, сонливості або, навпаки, безсоння. Також можливі емоційна нестабільність, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги та коливання артеріального тиску.

Окрему увагу медики радять звернути людям із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами. Для них подібні періоди можуть бути більш відчутними, тому варто уважніше стежити за самопочуттям і за можливості зменшити фізичні та емоційні навантаження.

Причиною магнітних бур є процеси на Сонці, зокрема спалахи та викиди заряджених частинок. Досягаючи Землі, вони взаємодіють із її магнітним полем, спричиняючи тимчасові збурення різної сили.

Крім впливу на здоров’я людей, сильні геомагнітні коливання іноді можуть викликати незначні збої у роботі засобів зв’язку, навігаційних систем та електронної техніки. Хоча такі ефекти зазвичай короткочасні, під час пікової активності їх імовірність зростає.

"Коментарі" вже писали, що 20 травня на Землі все ще відчувається магнітна буря, але за прогнозами фахівців вона поступово ослабне. Про це повідомляє Британська геологічна служба.