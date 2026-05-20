Сонце кардинально змінить поведінку: озвучено несподіваний прогноз магнітних бур

Сьогодні, 20 травня, на Землі все ще відчувається магнітна буря, але за прогнозами фахівців вона поступово ослабне. Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Нагадуємо, що кілька днів тому на Сонці відбулися три потужні спалахи. Хоча вони минули нашу планету, 19 травня в сонячному вітрі спостерігався невеликий стрибок активності, що вказував на можливе прибуття другого коронального викиду маси.

Вчені зазначають, що сьогодні існує ймовірність надходження ще одного коронального викиду, що може тимчасово посилити геомагнітну активність. За прогнозом, сьогоднішня магнітна буря належить до рівня G1, проте короткочасне підвищення до G2 також не виключене.

Очікується, що буря поступово знизить інтенсивність протягом 20-21 травня, а вже з 22 травня геомагнітне поле Землі має повністю стабілізуватися.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи і можуть впливати не лише на техніку, а й на самопочуття людей. У такі дні багато хто відчуває головний біль, втому, безсоння, стрибки артеріального тиску та загальне нездужання. Особливо важливо дбати про себе метеозалежним людям, літнім та тим, хто має серцево-судинні захворювання.

Щоб знизити негативний вплив магнітної активності, фахівці радять уникати стресових ситуацій, висипатися, пити достатньо води і не перевантажувати організм фізично. Такі прості заходи допоможуть зберегти спокій і відчувати себе краще навіть у періоди геомагнітних коливань.

"Коментарі" вже писали, що у вівторок, 19 травня, на Землі прогнозується потужна геомагнітна буря, яка досягла червоного рівня небезпеки. За даними дослідників meteoagent та Британської геологічної служби, К-індекс геомагнітної активності піднявся до позначки 5,3, що свідчить про суттєві збурення магнітного поля планети.