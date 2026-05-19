Червоний рівень загрози: Україна опинилася у полоні мегапотужного шторму

У вівторок, 19 травня, на Землі прогнозується потужна геомагнітна буря, яка досягла червоного рівня небезпеки. За даними дослідників meteoagent та Британської геологічної служби, К-індекс геомагнітної активності піднявся до позначки 5,3, що свідчить про суттєві збурення магнітного поля планети.

Причиною підвищеної активності став високошвидкісний потік сонячного вітру, який вирвався з корональної діри на поверхні Сонця. Його взаємодія із магнітосферою Землі спричинила геомагнітні коливання рівня G1. Хоча наразі спостерігається поступове зниження інтенсивності сонячного вітру, фахівці не виключають повторних періодів підвищеної активності, перш ніж ситуація повернеться до звичайного фону.

Подібні геомагнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо метеочутливих. У такі періоди можливі головні болі, втома, коливання артеріального тиску та порушення сну. Також можуть спостерігатися незначні збої в роботі зв’язку та навігаційних систем.

Медики та фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності уважніше ставитися до власного здоров’я. Рекомендується дотримуватися правильного питного режиму, віддаючи перевагу воді, зеленому та трав’яному чаю, а також обмежити вживання кави та алкогольних напоїв.

У харчуванні бажано обирати легкі страви, додавати більше свіжих овочів, зелені та продуктів із низьким вмістом жирів. Корисними також будуть прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність.

Окрему увагу варто приділити режиму сну: важливо лягати відпочивати в один і той самий час, уникати перевтоми та зменшувати рівень стресу.

"Коментарі" вже писали, що у понеділок, 18 травня, фахівці прогнозують підвищення сонячної активності, через що на Землі можливі слабкі геомагнітні збурення. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, очікується магнітна буря рівня G1, яка вважається незначною, однак може впливати на самопочуття метеозалежних людей.