Суспільство Екологія Тиждень почнеться зі страшної небезпеки: озвучено тривожний прогноз магнітних бур
Тиждень почнеться зі страшної небезпеки: озвучено тривожний прогноз магнітних бур

18 травня 2026 року на Землі очікуються незначні геомагнітні коливання, а ввечері прогнозують коротку магнітну бурю рівня G1

18 травня 2026, 08:40
Клименко Елена

У понеділок, 18 травня, фахівці прогнозують підвищення сонячної активності, через що на Землі можливі слабкі геомагнітні збурення. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, очікується магнітна буря рівня G1, яка вважається незначною, однак може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, що протягом доби Kp-індекс здатен піднятися до 5 балів. Найактивніша фаза прогнозується ближче до вечора, коли коливання магнітного поля Землі можуть стати більш помітними.

Причиною змін називають активні процеси на Сонці. Зокрема, йдеться про вплив корональної діри та проходження коронального викиду маси (CME), які здатні провокувати геомагнітні бурі різної інтенсивності. Через це деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття навіть під час слабких магнітних коливань.

У період геомагнітної нестабільності найчастіше скаржаться на головний біль, швидку втому, сонливість, емоційну напругу та проблеми зі сном. Також можливі перепади артеріального тиску й загальна слабкість. Найбільш чутливими до таких явищ залишаються люди із серцево-судинними захворюваннями та хронічною метеозалежністю.

Медики радять у такі дні уважніше ставитися до здоров’я: уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, дотримуватися нормального режиму сну, частіше бувати на свіжому повітрі та підтримувати водний баланс організму. Також рекомендується зменшити рівень стресу й не перевтомлюватися. 

За попередніми прогнозами, вже 19 травня сонячна активність почне спадати, а геомагнітна ситуація поступово стабілізується.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що експерти застерегли про наближення нової магнітної бурі.



