Неделя начнется со страшной опасности: озвучен тревожный прогноз магнитных бурь

В понедельник, 18 мая, специалисты прогнозируют повышение солнечной активности, из-за чего на Земле возможны слабые геомагнитные возмущения. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, ожидается магнитная буря уровня G1, которая считается незначительной, однако может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Эксперты отмечают, что в сутки Kp-индекс способен подняться до 5 баллов. Самая активная фаза прогнозируется ближе к вечеру, когда колебания магнитного поля Земли могут стать заметнее.

Причиной перемен называют активные процессы на Солнце. В частности, речь идет о влиянии корональной дыры и прохождении коронального выброса массы (CME), способных провоцировать геомагнитные бури различной интенсивности. Поэтому некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия даже во время слабых магнитных колебаний.

В период геомагнитной нестабильности чаще всего жалуются на головные боли, быструю усталость, сонливость, эмоциональное напряжение и проблемы со сном. Также возможны перепады АД и общая слабость. Наиболее чувствительными к таким явлениям остаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической метеозависимостью.

Медики советуют в такие дни внимательнее относиться к здоровью: избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, соблюдать нормальный режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и поддерживать водный баланс организма. Также рекомендуется снизить уровень стресса и не переутомляться.

По предварительным прогнозам, уже 19 мая солнечная активность начнет спадать, а геомагнитная ситуация постепенно стабилизируется.

