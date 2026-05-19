Красный уровень угрозы: Украина оказалась в плену мегамощного шторма

Во вторник, 19 мая, на Земле прогнозируется мощная геомагнитная буря, достигшая красного уровня опасности. По данным исследователей meteoagent и Британской геологической службы, К-индекс геомагнитной активности поднялся до 5,3, что свидетельствует о существенных возмущениях магнитного поля планеты.

Причиной повышенной активности стал высокоскоростной поток солнечного ветра, вырвавшийся из корональной дыры на Солнце. Его взаимодействие с магнитосферой Земли повлекло за собой геомагнитные колебания уровня G1. Хотя наблюдается постепенное снижение интенсивности солнечного ветра, специалисты не исключают повторных периодов повышенной активности, прежде чем ситуация вернется к обычному фону.

Подобные геомагнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. В такие периоды возможны головные боли, усталость, колебания АД и нарушение сна. Также могут наблюдаться незначительные сбои в работе связи и навигационных систем.

Медики и специалисты советуют в дни повышенной солнечной активности внимательнее относиться к собственному здоровью. Рекомендуется соблюдать правильный питьевой режим, предпочитая воду, зеленый и травяной чай, а также ограничить употребление кофе и алкогольных напитков.

В питании лучше выбирать легкие блюда, добавлять больше свежих овощей, зелени и продуктов с низким содержанием жиров. Полезны также прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.

Отдельное внимание следует уделить режиму сна: важно ложиться отдыхать в одно и то же время, избегать переутомления и снижать уровень стресса.

"Комментарии" уже писали , что в понедельник, 18 мая, специалисты прогнозируют повышение солнечной активности, из-за чего на Земле возможны слабые геомагнитные возмущения. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, ожидается магнитная буря уровня G1, которая считается незначительной, однако может влиять на самочувствие метеозависимых людей.