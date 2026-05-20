Солнце кардинально изменит поведение: озвучен неожиданный прогноз магнитных бурь

Сегодня, 20 мая, на Земле все еще чувствуется магнитная буря, но, по прогнозам специалистов, она постепенно ослабнет. Об этом сообщает британская геологическая служба.

Фото: из открытых источников

Напоминаем, что несколько дней назад на Солнце произошло три мощных вспышки. Хотя они прошли нашу планету, 19 мая в солнечном ветре наблюдался небольшой скачок активности, указывавший на возможное прибытие второго коронального выброса массы.

Ученые отмечают, что сегодня существует возможность поступления еще одного коронального выброса, что может временно усилить геомагнитную активность. По прогнозу сегодняшняя магнитная буря относится к уровню G1, однако кратковременное повышение к G2 также не исключено.

Ожидается, что буря постепенно снизит интенсивность в течение 20-21 мая, а уже с 22 мая геомагнитное поле Земли должно полностью стабилизироваться.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей. В такие дни многие испытывают головную боль, усталость, бессонницу, скачки артериального давления и общее недомогание. Особенно важно заботиться о себе метеозависимым людям, пожилым и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы снизить негативное влияние магнитной активности, специалисты советуют избегать стрессовых ситуаций, высыпаться, пить достаточно воды и не перегружать организм физически. Такие простые меры помогут сохранить спокойствие и чувствовать себя лучше даже в периоды геомагнитных колебаний.

"Комментарии" уже писали, что во вторник, 19 мая, на Земле прогнозируется мощная геомагнитная буря, достигшая красного уровня опасности. По данным исследователей meteoagent и Британской геологической службы, К-индекс геомагнитной активности поднялся до 5,3, что свидетельствует о существенных возмущениях магнитного поля планеты.