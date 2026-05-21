Украину с новой силой охватит страшный мегашторм: в какие дни будет тяжелее всего

В Украине с четверга, 21 мая, прогнозируется очередное повышение геомагнитной активности. По оценкам специалистов, магнитная буря охватит несколько дней подряд и может храниться, по меньшей мере, до субботы, 23 мая. В этот период ожидаются колебания магнитного поля Земли разной интенсивности.

Наиболее ощутимое влияние космической погоды прогнозируется именно в промежутке 21-23 мая. Ученые отмечают, что уровень геомагнитных возмущений может изменяться, поскольку данные о солнечной активности постоянно обновляются. Это означает, что пиковые значения бури могут как усиливаться, так и несколько снижаться в течение указанных дней.

В периоды повышенной геомагнитной активности часть людей может испытывать изменения в состоянии здоровья. Чаще это проявляется в виде повышенной усталости, головной боли, сонливости или, наоборот, бессонницы. Также возможны эмоциональная нестабильность, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и колебания АД.

Отдельное внимание медики советуют обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами. Для них подобные периоды могут быть более ощутимыми, поэтому следует внимательнее следить за самочувствием и по возможности уменьшить физические и эмоциональные нагрузки.

Причиной магнитных бурь являются процессы на Солнце, включая вспышки и выбросы заряженных частиц. Достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, приводя к временным возмущениям разной силы.

Помимо воздействия на здоровье людей, сильные геомагнитные колебания могут вызывать незначительные сбои в работе средств связи, навигационных систем и электронной техники. Хотя такие эффекты обычно кратковременны, при пиковой активности их вероятность возрастает.

"Комментарии" уже писали, что 20 мая на Земле все еще чувствуется магнитная буря, но по прогнозам специалистов она постепенно ослабнет. Об этом сообщает британская геологическая служба.