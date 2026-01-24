Українець знайшов спосіб врятувати планету: те, що ми щороку викидаємо, може замінити пластик і зупинити вирубку лісів

Що, якби звичайне опале листя, яке щороку масово спалюють або вивозять на смітники, стало порятунком для довкілля? В Україні з’явилася ідея, яка потенційно здатна змінити правила гри в екології, упаковці та переробній промисловості не лише в нашій країні, а й у Європі.

Папір не з дерев і не з макулатури: як ідея хлопця із Закарпаття може змінити екологію Європи

Її автор — Валентин Фречка із Закарпаття. Ще школярем він розробив унікальну технологію виготовлення паперу з опалого листя. Сьогодні Валентин — другокурсник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а його винахід уже проходить промислові випробування на Житомирському картонному комбінаті. Про це повідомляє Еpo.org.

Проєкт отримав назву RE-leaf Paper і став відомим далеко за межами України. Розробка неодноразово перемагала на міжнародних конкурсах у США, Кореї, Сербії, Кенії та Тунісі. Але головне — ідея перестає бути експериментом і переходить у реальне виробництво.

Суть технології проста й геніальна водночас. Опале листя з міських парків збирають через кілька тижнів після падолисту, щоб агресивні хімічні сполуки встигли вивітритися. Далі сировину перетворюють на розчин, з якого виділяють чисту целюлозу. Вона не містить шкідливих домішок, є гіпоалергенною, безпечною для контакту з їжею та може використовуватися там, де макулатура вже не підходить.

Рештки після переробки не викидають — їх застосовують як добриво. Таким чином, виробництво фактично стає безвідходним.

На Житомирському картонному комбінаті пояснюють: у ЄС діє жорстка директива щодо обмеження одноразового пластику. Стаканчики, трубочки, контейнери для їжі та пакування мають зникнути з ринку. Але якщо замінювати їх папером з деревної целюлози — це означає ще більший тиск на ліси.

Саме тому альтернативна сировина — солома, трава, цукрова тростина і опале листя — стає стратегічно важливою. Уже зараз комбінат виготовляє лотки для яєць з трави, паперові трубочки з евкаліпту, а перші партії екологічної продукції йдуть на експорт до НІМЕЧЧИНИ.

Технологія Фречки дозволяє виготовляти крафтовий папір, пакети, гофротару та литу упаковку. Щоб зробити продукт доступним, винахідник пішов на компроміс: оптимальною стала формула 70% опалого листя і 30% низькоякісної макулатури. Це значно здешевлює виробництво і водночас зменшує потребу в деревині.

