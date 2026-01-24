Жовтий кошмар на узбережжі: пляжі Англії засипало тоннами картоплі фрі — екологи б’ють на сполох

Пляжі Південного Сходу Англії виглядають так, ніби там знімали сцену з фільму про кінець світу. Узбережжя графства Східний Сассекс буквально засипало тоннами сирої картоплі фрі, чипсів та цибулі. Незвичний "фастфуд-пейзаж" з’явився після серії потужних штормів, які наприкінці 2025 року та на початку січня 2026-го сколихнули акваторію поблизу Британських островів.

Англія прокинулася у «фастфуд-апокаліпсисі»: море викинуло гори картоплі та цибулі

За даними CNN, під час негоди з вантажних суден у море зірвалися контейнери з продуктами харчування. Хвилі винесли їхній вміст просто на берег — і курортні пляжі поблизу міста Істборн за лічені дні перетворилися на жовту смугу з пакетів, картоплі та овочів.

Місцеві жителі зізнаються: спершу ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. За словами очевидця Джоела Боннічі, спочатку берег вкрила цибуля в поліетиленових мішках, а згодом — пакети з картоплею фрі та чипсами.

"Здалеку це виглядало так, ніби пляж засипало жовтим піском, як на тропічному острові. Ми точно не очікували побачити “картопляний килим” аж до маяка", — розповів він.

До прибирання долучилися сотні волонтерів. Люди виходили цілими родинами, щоб прибрати узбережжя. За інформацією місцевої влади, лише за одну добу вдалося зібрати майже дві тонни сміття — у кілька разів більше, ніж зазвичай у цю пору року.

Однак екологи наголошують: головна проблема — не сама їжа, а пластикове пакування, яке потрапило в море. Активісти організації Plastic Free Eastbourne попереджають, що поліетиленові пакети становлять смертельну небезпеку для морських мешканців.

Поблизу Істборна мешкає колонія тюленів чисельністю 20–30 особин. У воді пакети з-під картоплі та цибулі нагадують медуз, через що тварини можуть їх ковтати. Це часто призводить до травм, закупорки шлунка або загибелі.

У міській раді Істборна повідомили, що пляжі майже повністю очищені завдяки роботі волонтерів. Водночас фахівці продовжують оцінювати екологічні наслідки інциденту, адже частина пластику могла залишитися у воді або осісти на дні.

