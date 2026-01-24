Желтый кошмар на побережье: пляжи Англии засыпало тоннами картофеля фри — экологи бьют тревогу

Пляжи Юго-Востока Англии выглядят так, будто там снимали сцену из фильма о конце света. Побережье графства Восточный Сассекс буквально засыпало тоннами сырого картофеля фри, чипсов и лука. Необычный "фастфуд-пейзаж" появился после серии мощных штормов, которые в конце 2025 года и начале января 2026-го всколыхнули акваторию близ Британских островов.

Англия проснулась в «фастфуд-апокалипсисе»: море выбросило горы картофеля и лука

По данным CNN , во время непогоды с грузовых судов в море сорвались контейнеры с продуктами питания. Волны вынесли их содержимое прямо на берег — и курортные пляжи вблизи города Истборн в считанные дни превратились в желтую полосу из пакетов, картофеля и овощей.

Местные жители признаются: сначала никто не мог понять, что происходит. По словам очевидца Джоэла Бонничи, сначала берег покрыл лук в полиэтиленовых мешках, а затем пакеты с картофелем фри и чипсами.

"Издалека это выглядело так, будто пляж засыпало желтым песком, как на тропическом острове. Мы точно не ожидали увидеть "картофельный ковер" до маяка", — рассказал он.

К уборке присоединились сотни волонтеров. Люди выходили целыми семьями, чтобы убрать побережье. По информации местных властей, только за сутки удалось собрать почти две тонны мусора — в несколько раз больше, чем обычно в это время года.

Однако экологи отмечают: главная проблема — не сама еда , а пластиковая упаковка, попавшая в море. Активисты организации Plastic Free Eastbourne предупреждают, что полиэтиленовые пакеты представляют смертельную опасность для морских жителей.

Вблизи Истборна проживает колония тюленей численностью 20–30 особей . В воде пакеты из-под картофеля и лука напоминают медуз, поэтому животные могут их глотать. Это часто приводит к травмам, закупорке желудка или гибели.

В городском совете Истборна сообщили, что пляжи почти полностью очищены благодаря работе волонтеров. В то же время, специалисты продолжают оценивать экологические последствия инцидента, ведь часть пластика могла остаться в воде или осесть на дне.

