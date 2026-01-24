Украинец нашел способ спасти планету: то, что мы ежегодно выбрасываем, может заменить пластик и остановить вырубку лесов

Что, если бы обычные опавшие листья, которые ежегодно массово сжигают или вывозят на свалки, стало спасением для окружающей среды? В Украине появилась идея, потенциально способная изменить правила игры в экологии, упаковке и перерабатывающей промышленности не только в нашей стране, но и в Европе.

Бумага не из деревьев и не из макулатуры: как идея парня из Закарпатья может изменить экологию Европы

Ее автор — Валентин Фречко из Закарпатья . Еще школьником он разработал уникальную технологию изготовления бумаги из опавших листьев. Сегодня Валентин – второкурсник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко , а его изобретение уже проходит промышленные испытания на Житомирском картонном комбинате . Об этом сообщает Epo.org.

Проект получил название RE-leaf Paper и стал известен далеко за пределами Украины. Разработка неоднократно выигрывала на международных конкурсах в США, Корее, Сербии, Кении и Тунисе. Но главное – идея перестает быть экспериментом и переходит в реальное производство.

Суть технологии проста и гениальна одновременно. Опавшие листья из городских парков собирают через несколько недель после падолиста, чтобы агрессивные химические соединения успели выветриться. Далее сырье превращают в раствор, из которого выделяют чистую целлюлозу. Она не содержит вредных примесей, является гипоаллергенной , безопасной для контакта с пищей и может использоваться там, где макулатура уже не подходит.

Остатки после переработки не выбрасывают – их применяют как удобрение . Таким образом, производство фактически становится безотходным.

На Житомирском картонном комбинате объясняют: в ЕС действует жесткая директива по ограничению одноразового пластика. Стаканчики, трубочки, контейнеры для еды и упаковки должны скрыться с рынка. Но если заменять их бумагой из древесной целлюлозы – это значит еще большее давление на леса.

Именно поэтому альтернативное сырье — солома, трава, сахарный тростник и опавшие листья — становится стратегически важным. Уже сейчас комбинат производит лотки для яиц из травы, бумажные трубочки из эвкалипта, а первые партии экологической продукции идут на экспорт в Германию .

Технология Фречки позволяет изготавливать крафтовую бумагу, пакеты, гофротара и литую упаковку. Чтобы сделать продукт доступным, изобретатель пошел на компромисс: оптимальной стала формула 70% опавших листьев и 30% низкокачественной макулатуры . Это значительно удешевляет производство и в то же время уменьшает потребность в древесине.

Читайте также в "Комментариях", что побережье графства Восточный Сассекс буквально засыпало тоннами сырого картофеля фри, чипсов и лука. Это произошло из-за того, что во время непогоды с грузовых судов в море сорвались контейнеры с продуктами питания.