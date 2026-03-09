logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Україна ще не бачила такого шторму: озвучено термінове застереження про небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна ще не бачила такого шторму: озвучено термінове застереження про небезпеку

Хоч на Сонці немає сильних спалахів, Земля відчуває вплив сонячного вітру, який викликає помітне магнітне напруження

9 березня 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На початку цього тижня геомагнітна обстановка над Україною залишається досить мінливою. Попри відсутність потужних сонячних спалахів, Земля відчуває вплив сонячного вітру, що провокує помітне напруження магнітного поля. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Україна ще не бачила такого шторму: озвучено термінове застереження про небезпеку

Фото: з відкритих джерел

У понеділок, 9 березня, магнітосфера демонструє помірне збудження. Рівень активності зафіксовано на К-індексі 3,7, що належить до зеленого рівня. Хоча така активність вважається низькою, спостерігається підвищений геомагнітний шум, який може впливати на самопочуття людей, чутливих до змін магнітного поля. Метеозалежні особи можуть відчувати головний біль, втому або зниження концентрації уваги.

У вівторок, 10 березня, сонячний вплив почне слабшати. К-індекс опуститься до 3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі. Проте навіть за такого зниження активності варто слідкувати за власним самопочуттям, особливо тим, хто реагує на зміни геомагнітного середовища.

За даними EarthSky, на Сонці наразі відбуваються лише слабкі спалахи: п’ять за останню добу — два класи C і три класи B. Потужних подій, здатних вплинути на Землю, зафіксовано не було.

На видимій стороні Сонця експерти відзначають чотири активні області з нумерацією. Крім того, зі сходу з’являються нові сонячні плями, яким ще не присвоєні номери, але вони вже проявляються через спалахи. 

Більшість цих областей мають альфа- або бета-конфігурацію, що вказує на низький потенціал виникнення сильних спалахів. Протягом останніх 24 годин не зафіксовано корональних викидів маси, спрямованих на Землю, тож серйозної геомагнітної загрози поки що немає. 

Портал "Коментарі" вже писав, що весна поступово бере верх над зимовою погодою в Україні. Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли чекати потепління, у яких регіонах буде найтепліше та коли українці зможуть насолодитися сонячними днями.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини