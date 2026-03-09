Україна ще не бачила такого шторму: озвучено термінове застереження про небезпеку

На початку цього тижня геомагнітна обстановка над Україною залишається досить мінливою. Попри відсутність потужних сонячних спалахів, Земля відчуває вплив сонячного вітру, що провокує помітне напруження магнітного поля. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Фото: з відкритих джерел

У понеділок, 9 березня, магнітосфера демонструє помірне збудження. Рівень активності зафіксовано на К-індексі 3,7, що належить до зеленого рівня. Хоча така активність вважається низькою, спостерігається підвищений геомагнітний шум, який може впливати на самопочуття людей, чутливих до змін магнітного поля. Метеозалежні особи можуть відчувати головний біль, втому або зниження концентрації уваги.

У вівторок, 10 березня, сонячний вплив почне слабшати. К-індекс опуститься до 3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі. Проте навіть за такого зниження активності варто слідкувати за власним самопочуттям, особливо тим, хто реагує на зміни геомагнітного середовища.

За даними EarthSky, на Сонці наразі відбуваються лише слабкі спалахи: п’ять за останню добу — два класи C і три класи B. Потужних подій, здатних вплинути на Землю, зафіксовано не було.

На видимій стороні Сонця експерти відзначають чотири активні області з нумерацією. Крім того, зі сходу з’являються нові сонячні плями, яким ще не присвоєні номери, але вони вже проявляються через спалахи.

Більшість цих областей мають альфа- або бета-конфігурацію, що вказує на низький потенціал виникнення сильних спалахів. Протягом останніх 24 годин не зафіксовано корональних викидів маси, спрямованих на Землю, тож серйозної геомагнітної загрози поки що немає.

Портал "Коментарі" вже писав, що весна поступово бере верх над зимовою погодою в Україні. Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли чекати потепління, у яких регіонах буде найтепліше та коли українці зможуть насолодитися сонячними днями.