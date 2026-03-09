Украина еще не видела такого шторма: озвучена срочная оговорка об опасности

В начале этой недели геомагнитная обстановка над Украиной остается достаточно изменчивой. Несмотря на отсутствие мощных солнечных вспышек, Земля испытывает влияние солнечного ветра, что провоцирует заметное напряжение магнитного поля. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В понедельник, 9 марта, магнитосфера показывает умеренное возбуждение. Уровень активности зафиксирован на К-индексе 3,7, относящемся к зеленому уровню. Хотя такая активность считается низкой, наблюдается повышенный геомагнитный шум, который может влиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям магнитного поля. Метеозависимые лица могут испытывать головную боль, усталость или снижение концентрации внимания.

Во вторник, 10 марта, солнечное влияние начнет ослабевать. К-индекс опустится до 3, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли. Однако даже за такое снижение активности следует следить за собственным самочувствием, особенно тем, кто реагирует на изменения геомагнитной среды.

По данным EarthSky, на Солнце происходят лишь слабые вспышки: пять за последние сутки — два класса C и три класса B. Мощных событий, способных повлиять на Землю, зафиксировано не было.

На видимой стороне Солнца эксперты отмечают четыре активных области с нумерацией. Кроме того, с востока появляются новые солнечные пятна, которым еще не присвоены номера, но они уже проявляются из-за вспышек.

Большинство этих областей имеют альфа- или бета-конфигурацию, что указывает на низкий потенциал возникновения сильных вспышек. В последние 24 часа не зафиксированы корональные выбросы массы, направленные на Землю, поэтому серьезной геомагнитной угрозы пока нет.

