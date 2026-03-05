Це станеться однозначно: українців шокували заявою про чергові зміни у погоді

Весна поступово бере верх над зимовою погодою в Україні. Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли чекати потепління, у яких регіонах буде найтепліше та коли українці зможуть насолодитися сонячними днями.

За словами синоптика, уже з 5 березня більшість регіонів України перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, тому масових опадів не очікується. Лише на північному сході та у східних областях можливий невеликий сніг та дощ, що спричинюється проходженням циклону за межами території України та його атмосферними фронтами.

До країни надходить прохолодне повітря із північного заходу. Вночі температура опуститься до слабкого мінусу, а вдень очікуються показники +4…+9 °C. На Закарпатті та півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +14 °C. Найпрохолодніше залишатиметься на північному сході, де вдень прогнозують +1…+6 °C через більшу хмарність.

6 березня атмосферні фронти охоплять більшу частину Лівобережжя, тому там можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вночі очікуються +3…-4 °C, вдень +2…+9 °C, на Закарпатті — до +14 °C.

Наприкінці тижня, 7 березня, на погоду сильніше вплине поле підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить ясну та суху погоду практично у всіх регіонах. Така тенденція збережеться й 8 березня: нічні температури опустяться до -1…-6 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +5…+11 °C, у західних областях — до +15 °C. На північному сході та сході країни вдень буде трохи прохолодніше — +1…+7 °C.

На початок наступного тижня синоптик прогнозує приємну весняну погоду, сонячні дні та комфортні температурні показники. Очікується переважання поля підвищеного атмосферного тиску, опадів практично не буде, а різких коливань температури не передбачається.

