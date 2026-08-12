Україна опиниться у полоні подвійної страшної стихії: які міста під особливою загрозою

У середу, 12 серпня, в Україні відчутно зміниться погода. Більшість регіонів опиниться під впливом холоднішого повітря, яке принесе атмосферний фронт. Його хмарність уже спостерігалася над західною частиною країни. Після кількох спекотних днів температура поступово знизиться, однак на півдні та сході спека ще затримається.

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За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вдень у більшості областей температура становитиме +21…+26 °C. Натомість у південних і південно-східних регіонах буде значно тепліше — місцями повітря прогріється до +28…+31 °C.

Зміна погоди супроводжуватиметься опадами. Короткочасні дощі з грозами можливі вже ввечері 11 серпня та в ніч на 12 серпня. Водночас упродовж середи опади охоплять далеко не всю Україну. На більшій частині території очікується переважно суха погода, а істотних дощів синоптики не прогнозують.

У Києві дощ може пройти ввечері 11 серпня та вночі. Вдень 12 серпня столицю очікує помітне похолодання — температура підніметься приблизно до +23 °C. Комфортна погода, за прогнозами, протримається ще кілька днів.

Дані Укргідрометцентру загалом підтверджують тенденцію до зниження температури. Уночі в більшості областей буде +12…+17 °C, а вдень — +21…+26 °C. У південних та східних регіонах нічна температура становитиме +18…+23 °C, а вдень стовпчики термометрів покажуть +28…+33 °C.

На південному сході вдень можливі локальні грозові дощі. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Таким чином, 12 серпня Україна отримає короткий перепочинок від спеки. Однак уже ближче до вихідних, за прогнозом Діденко, літнє тепло знову почне повертатися.

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