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Украина окажется в плену двойной страшной стихии: какие города под особой угрозой

В среду, 12 августа, жаркая погода в большинстве регионов Украины станет слабее — столбики термометров покажут комфортные 21… 26 °C

12 августа 2026, 00:25
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Клименко Елена

В среду, 12 августа, в Украине заметно изменится погода. Большинство регионов окажется под влиянием более холодного воздуха, который принесет атмосферный фронт. Его облачность наблюдалась уже над западной частью страны. После нескольких жарких дней температура постепенно снизится, однако на юге и востоке жара еще задержится.

Украина окажется в плену двойной страшной стихии: какие города под особой угрозой

Фото: из открытых источников

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, днем в большинстве областей температура составит 21…26 °C. В южных и юго-восточных регионах будет значительно теплее — местами воздух прогреется до 28…31 °C.

Смена погоды будет сопровождаться осадками. Кратковременные дожди с грозами возможны уже вечером 11 августа и ночью на 12 августа. В то же время в среду осадки охватят далеко не всю Украину. На большей части территории ожидается преимущественно сухая погода, существенных дождей синоптики не прогнозируют.  

В Киеве дождь может пройти вечером 11 августа и ночью. Днем 12 августа столицу ожидается заметное похолодание — температура поднимется до 23 °C. Комфортная погода по прогнозам продержится еще несколько дней.

Данные Укргидрометцентра в целом подтверждают тенденцию к понижению температуры. Ночью в большинстве областей будет 12…17 °C, а днем — 21…26 °C. В южных и восточных регионах ночная температура составит 18...23 °C, а днем столбики термометров покажут 28...33 °C.  

На юго-востоке днем возможны местные грозовые дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.  

Таким образом, 12 августа Украина получит короткую передышку от жары. Однако уже ближе к выходным, по прогнозу Диденко, летнее тепло снова начнет возвращаться.  

Портал "Комментарии" уже писал, что украинцев призывают готовиться к тяжелой зиме — предупреждают, что ситуация будет зависеть как от вражеских обстрелов, так и от погоды. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой будет погода зимой 2026-2027 годов в Украине.



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