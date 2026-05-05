Україна опинилася у полоні мегапотужного шторму: озвучено термінове застереження

У вівторок, 5 травня, на Землі зберігається підвищена геомагнітна активність. Зафіксовано сильну магнітну бурю, інтенсивність якої досягла К-індексу 5,7, що відповідає червоному рівню небезпеки. Про це свідчать дані спеціалізованих сервісів моніторингу космічної погоди, зокрема meteoagent, а також спостереження Британської геологічної служби.

Фахівці пояснюють, що причиною такого явища стали процеси на Сонці. Ще з 30 квітня в напрямку нашої планети рухалися два слабкі викиди корональної маси. Додатково ситуацію ускладнила невелика корональна діра, розташована поблизу сонячного екватора, яка наразі перетинає центральний меридіан світила. Саме з неї походить швидкий потік сонячного вітру, що спричинив періоди підвищеної геомагнітної активності, які місцями досягали рівня шторму G1.

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зокрема головний біль, втому чи дратівливість. Щоб мінімізувати негативний вплив, варто дотримуватися простих рекомендацій. Насамперед важливо підтримувати водний баланс — пити більше чистої води, а також трав’яні чи зелені чаї. Натомість споживання кави та алкоголю краще обмежити.

Раціон у ці дні має бути легким: віддавайте перевагу свіжим овочам, зелені та сезонним продуктам. Корисно більше рухатися, прогулюватися на свіжому повітрі та уникати перевтоми. Не менш важливо налагодити режим сну й відпочинку, адже повноцінний сон допомагає організму краще адаптуватися до змін. Також варто уникати стресів і зберігати емоційну рівновагу.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що 4 травня 2026 року суттєвих геомагнітних бур рівня G1 і вище не прогнозується, тож день має пройти відносно спокійно з точки зору космічної погоди. За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOA, значних збурень магнітного поля Землі не очікується.