Украина оказалась в плену мегамощного шторма: озвучена срочная оговорка

Во вторник, 5 мая, на Земле сохраняется повышенная геомагнитная активность. Зафиксирована сильная магнитная буря, интенсивность которой достигла К-индекса 5,7, что соответствует красному уровню опасности. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов мониторинга космической погоды, в частности, meteoagent, а также наблюдения Британской геологической службы.

Специалисты объясняют, что причиной такого явления стали процессы на Солнце. Еще с 30 апреля в направлении нашей планеты двигались два слабых выброса корональной массы. Дополнительно ситуацию осложнила небольшая корональная дыра, расположенная вблизи солнечного экватора, пересекающая центральный меридиан светила. Именно из нее происходит быстрый поток солнечного ветра, повлекший за собой периоды повышенной геомагнитной активности, которые местами достигали уровня шторма G1.

Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, в том числе головную боль, усталость или раздражительность. Чтобы минимизировать негативное влияние, следует придерживаться простых рекомендаций. Прежде всего, важно поддерживать водный баланс — пить больше чистой воды, а также травяные или зеленые чаи. В то же время потребление кофе и алкоголя лучше ограничить.

Рацион в эти дни должен быть легким: отдавайте предпочтение свежим овощам, зелени и сезонным продуктам. Полезно больше двигаться, прогуливаться на свежем воздухе и избегать переутомления. Не менее важно наладить режим сна и отдыха, ведь полноценный сон помогает организму лучше адаптироваться к переменам. Также следует избегать стрессов и сохранять эмоциональное равновесие.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOA, значительных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.