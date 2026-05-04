Екологія На Сонці потужний спалах: чи загрожує Землі магнітна буря 4 травня
На Сонці потужний спалах: чи загрожує Землі магнітна буря 4 травня

У понеділок, 4 травня, прогнозують сонячну активність із К-індексом 3, що відповідає слабкому рівню магнітних бур (зелена зона)

4 травня 2026, 08:30
Клименко Елена

4 травня 2026 року суттєвих геомагнітних бур рівня G1 і вище не прогнозується, тож день має пройти відносно спокійно з точки зору космічної погоди. За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOA, значних збурень магнітного поля Землі не очікується.

Протягом доби активність поступово зменшуватиметься. У другій половині дня показники геомагнітного стану ймовірно підуть на спад, а найбільш стабільний і спокійний період прогнозується у вечірній час, коли індекс Kp може знижуватися приблизно до 0,67. Це свідчить про дуже слабкі коливання, які не класифікуються як повноцінна магнітна буря.

Таким чином, 4 травня радше характеризується як день із мінімальними або помірними змінами геомагнітного фону, без різких або небезпечних сплесків сонячної активності.

Попри відсутність сильних бур, навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття чутливих людей. У такі періоди можливі різні реакції організму, зокрема головний біль або мігрені, відчутні коливання артеріального тиску, підвищена втомлюваність та зниження енергії. Деякі люди також можуть помічати труднощі зі сном — як безсоння, так і надмірну сонливість. До цього інколи додаються емоційна нестабільність, дратівливість, легке запаморочення, нудота або прискорене серцебиття.

Щоб зменшити можливий вплив геомагнітних коливань на організм, варто дотримуватися простих правил. Насамперед важливо забезпечити повноцінний сон тривалістю не менше 7–8 годин. Також варто підтримувати водний баланс, регулярно вживаючи достатню кількість чистої води протягом дня. Харчування краще зробити легшим, віддавши перевагу свіжим і корисним стравам, а від алкоголю та надмірно важкої їжі в такі дні бажано утриматися.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що на початку травня Земля зазнає магнітної бурі, про що повідомила Британська геологічна служба. Вчені пояснюють, що підвищення швидкості сонячного вітру спричинене поверненням на Сонце корональної діри, що безпосередньо впливає на земну магнітосферу. 

 



