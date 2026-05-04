На Солнце мощная вспышка: грозит ли Земле магнитная буря 4 мая

4 мая 2026 года существенных геомагнитных бурь уровня G1 и выше не прогнозируется, поэтому день должен пройти относительно спокойно с точки зрения космической погоды. По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOA, значительных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.

В течение суток активность будет постепенно уменьшаться. Во второй половине дня показатели геомагнитного состояния вероятно пойдут на убыль, а наиболее стабильный и спокойный период прогнозируется вечером, когда индекс Kp может снижаться примерно до 0,67. Это свидетельствует об очень слабых колебаниях, которые не классифицируются как полноценная магнитная буря.

Таким образом, 4 мая скорее характеризуется день с минимальными или умеренными изменениями геомагнитного фона, без резких или опасных всплесков солнечной активности.

Несмотря на отсутствие сильных бурь, даже незначительные колебания магнитного поля могут оказывать влияние на самочувствие чувствительных людей. В такие периоды возможны различные реакции организма, в частности, головная боль или мигрени, ощутимые колебания артериального давления, повышенная утомляемость и снижение энергии. Некоторые люди также могут замечать трудности со сном – как бессонницу, так и чрезмерную сонливость. К этому иногда добавляется эмоциональная нестабильность, раздражительность, легкое головокружение, тошнота или учащенное сердцебиение.

Чтобы уменьшить возможное влияние геомагнитных колебаний на организм, следует придерживаться простых правил. Прежде всего, важно обеспечить полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов. Также следует поддерживать водный баланс, регулярно употребляя достаточное количество чистой воды в течение дня. Питание лучше сделать легче, предпочтя свежие и полезные блюда, а от алкоголя и чрезмерно тяжелой пищи в такие дни желательно воздержаться.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что в начале мая Земля испытывает магнитную бурю, о чем сообщила Британская геологическая служба. Ученые объясняют, что повышение скорости солнечного ветра вызвано возвращением на Солнце корональной дыры, непосредственно влияющей на земную магнитосферу.