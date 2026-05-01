Чого чекати від магнітних бур на початку травня: вчені спантеличили прогнозом

На початку травня Земля зазнає магнітної бурі, про що повідомила Британська геологічна служба. Вчені пояснюють, що підвищення швидкості сонячного вітру спричинене поверненням на Сонце корональної діри, що безпосередньо впливає на земну магнітосферу. Очікується, що буря досягне рівня G1, який вважається слабким, однак на короткий період вона може посилитися до рівня G2, що є помірною активністю.

Згідно з прогнозами, буря триватиме недовго, і вже до кінця дня ситуація повинна нормалізуватися. У найближчі дні нових збурень не очікується.

Цей космічний феномен не є чимось новим, однак останні дослідження вчених виявили цікаву деталь: магнітні бурі беруть свій початок саме на Сонці, в глибинних шарах його атмосфери. Зокрема, нещодавно виявлено, що потужні сонячні спалахи і корональні викиди мають своє джерело в зоні тахокліни — області між радіаційним і конвективним шарами Сонця на глибині близько 200 тисяч кілометрів. Тут формуються магнітні поля, що потім виражаються в сонячних плямах та спалахах, що можуть впливати на Землю.

Дослідження підтвердило, що саме ця зона є ключовою для сонячної активності, а також було виявлено характерні потоки плазми, що утворюють так званий "метеликоподібний" малюнок. Цей малюнок має прямий зв'язок з 11-річним циклом сонячних плям. Вчені також виявили, що сигнали з надр Сонця досягають поверхні з затримкою в кілька років, що дає змогу точніше прогнозувати активність Сонця і її вплив на Землю.

