Чего ждать от магнитных бурь в начале мая: ученые озадачили прогнозом

В начале мая Земля испытывает магнитную бурю, о чем сообщила Британская геологическая служба. Ученые объясняют, что повышение скорости солнечного ветра вызвано возвращением на Солнце корональной дыры, непосредственно влияющей на земную магнитосферу. Ожидается, что буря достигнет уровня G1, который считается слабым, однако на короткий период она может усилиться до уровня G2, что является умеренной активностью.

Согласно прогнозам, буря продлится недолго, и уже к концу дня ситуация должна нормализоваться. В ближайшие дни новых возмущений не ожидается.

Этот космический феномен не является новым, однако последние исследования ученых обнаружили интересную деталь: магнитные бури берут свое начало именно на Солнце, в глубинных слоях его атмосферы. В частности, недавно обнаружено, что мощные солнечные вспышки и корональные выбросы имеют свой источник в зоне тахоклин — области между радиационным и конвективным слоями Солнца на глубине около 200 тысяч километров. Здесь формируются магнитные поля, затем выражающиеся в солнечных пятнах и вспышках, которые могут влиять на Землю.

Исследование подтвердило, что именно эта зона является ключевой для солнечной активности, а также были обнаружены характерные потоки плазмы, образующие так называемый "бабочкообразный" рисунок. Этот рисунок имеет прямую связь с 11-летним циклом солнечных пятен. Ученые также обнаружили, что сигналы с недр Солнца достигают поверхности с задержкой в несколько лет, что позволяет более точно прогнозировать активность Солнца и ее влияние на Землю.

