Кінець квітня в Україні закінчиться мегаштормом: експерти застерегли про вплив і наслідки

Наприкінці квітня Землю очікує період підвищеної геомагнітної активності, який може призвести до магнітної бурі рівня G2. Про це повідомляють фахівці Британської геологічної служби, що відстежують космічну погоду.

Причиною змін стане вплив корональної діри, яка утворилася на Сонці. Через такі області у сонячній атмосфері в космос вириваються потоки швидкого сонячного вітру. Саме це явище, за прогнозами вчених, вже сьогодні почне взаємодіяти з магнітосферою Землі та може спричинити слабку бурю рівня G1.

Прогноз свідчить, що умови можуть поступово ускладнюватися. Якщо активність сонячного вітру зростатиме, то вже до 1 травня геомагнітні збурення здатні посилитися до помірного рівня G2. У такому випадку вплив стане більш відчутним для чутливих систем і технологій.

Додаткову невизначеність у прогноз вносить можливий вплив повільного коронального викиду маси, який вирвався з поверхні Сонця 26 квітня. Його траєкторія та швидкість ще уточнюються, тому вчені не можуть точно сказати, чи досягне він Землі. Водночас повністю виключати його участь у формуванні геомагнітної обстановки фахівці не беруться.

Якщо цей викид все ж взаємодіятиме з магнітним полем нашої планети, це може додатково підсилити вже наявні коливання. У такому разі магнітна буря стане інтенсивнішою, а її тривалість і сила можуть перевищити початкові прогнози.

Як вже писали "Коментарі", протягом останніх кількох днів сонячна активність залишалася відносно стабільною: швидкість сонячного вітру знизилася до звичних показників, а геомагнітне поле Землі перебувало у спокійному стані. Втім, за прогнозами фахівців, така рівновага незабаром порушиться.