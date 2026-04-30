Конец апреля в Украине закончится мегаштормом: эксперты предостерегли о влиянии и последствиях

В конце апреля Землю ожидает период повышенной геомагнитной активности, который может привести к магнитной буре уровня G2. Об этом сообщают специалисты Британской геологической службы, отслеживающие космическую погоду.

Причиной изменений станет влияние корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Из-за таких областей в солнечной атмосфере в космос вырываются потоки быстрого солнечного ветра. Именно это явление, по прогнозам ученых, уже сегодня начнет взаимодействовать с магнитосферой Земли и может повлечь за собой слабую бурю уровня G1.

Прогноз показывает, что условия могут постепенно усложняться. Если активность солнечного ветра будет расти, уже к 1 мая геомагнитные возмущения способны усилиться до умеренного уровня G2. В таком случае воздействие станет более ощутимым для чувствительных систем и технологий.

Дополнительную неопределенность в прогноз вносит возможное влияние медленного коронального выброса массы, вырвавшегося с Солнца 26 апреля. Его траектория и скорость еще уточняются, поэтому ученые не могут точно сказать, достигнет ли он Землю. В то же время, полностью исключать его участие в формировании геомагнитной обстановки специалисты не берутся.

Если этот выброс будет взаимодействовать с магнитным полем нашей планеты, это может дополнительно усилить уже имеющиеся колебания. В таком случае магнитная буря станет более интенсивной, а ее продолжительность и сила могут превысить первоначальные прогнозы.

Как уже писали "Комментарии", в последние несколько дней солнечная активность оставалась относительно стабильной: скорость солнечного ветра снизилась до привычных показателей, а геомагнитное поле Земли находилось в спокойном состоянии. Впрочем, по прогнозам специалистов, такое равновесие в скором времени нарушится.