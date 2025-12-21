logo_ukra

BTC/USD

88023

ETH/USD

2969.18

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Туман паралізує країну: по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
commentss НОВИНИ Всі новини

Туман паралізує країну: по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Видимість місцями впаде до 200 метрів – рятувальники попереджають про підвищену небезпеку на дорогах.

21 грудня 2025, 10:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У неділю, 21 грудня, вся територія України опинилася під впливом густого туману. Через різке погіршення видимості екстрені служби оголосили перший рівень небезпечності – так званий "жовтий", що означає потенційну загрозу для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Туман паралізує країну: по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Жовтий рівень небезпеки по всій країні: Україну сьогодні затягне густим туманом

За даними ДСНС, туман накрив країну ще в нічні години і збережеться щонайменше до першої половини дня. У багатьох регіонах видимість на автошляхах коливатиметься в межах 200–500 метрів, що значно ускладнює рух транспорту.

Рятувальники наголошують: за таких погодних умов різко зростає ризик дорожньо-транспортних пригод, адже туман спотворює відчуття швидкості та відстані. Особливо небезпечними стають ранкові години, коли інтенсивність руху поєднується з мінімальною видимістю.

Окремі підрозділи ДСНС у регіонах, зокрема на заході країни, підтвердили, що туман має стійкий характер і може затриматися довше, ніж прогнозувалося. Аналогічні попередження напередодні оприлюднив і Гідрометцентр для Києва та Київської області.

Фахівці радять водіям знизити швидкість, збільшити дистанцію між автомобілями, обов’язково вмикати ближнє світло фар і орієнтуватися на дорожню розмітку. У разі повної втрати видимості рекомендовано безпечно зупинитися на узбіччі та перечекати небезпечний період.

Пішоходам радять бути максимально уважними: не вибігати на проїжджу частину, користуватися світловідбивними елементами та уникати руху вздовж дороги. Велосипедистам у таких умовах рекомендують зійти з велосипеда та пересуватися пішки.

Рятувальники закликають українців не ігнорувати попередження та пам’ятати: у тумані навіть кілька секунд неуважності можуть мати серйозні наслідки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, якою буде погода в грудні. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини