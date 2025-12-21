Туман паралізує країну: по всій Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

У неділю, 21 грудня, вся територія України опинилася під впливом густого туману. Через різке погіршення видимості екстрені служби оголосили перший рівень небезпечності – так званий "жовтий", що означає потенційну загрозу для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Жовтий рівень небезпеки по всій країні: Україну сьогодні затягне густим туманом

За даними ДСНС, туман накрив країну ще в нічні години і збережеться щонайменше до першої половини дня. У багатьох регіонах видимість на автошляхах коливатиметься в межах 200–500 метрів, що значно ускладнює рух транспорту.

Рятувальники наголошують: за таких погодних умов різко зростає ризик дорожньо-транспортних пригод, адже туман спотворює відчуття швидкості та відстані. Особливо небезпечними стають ранкові години, коли інтенсивність руху поєднується з мінімальною видимістю.

Окремі підрозділи ДСНС у регіонах, зокрема на заході країни, підтвердили, що туман має стійкий характер і може затриматися довше, ніж прогнозувалося. Аналогічні попередження напередодні оприлюднив і Гідрометцентр для Києва та Київської області.

Фахівці радять водіям знизити швидкість, збільшити дистанцію між автомобілями, обов’язково вмикати ближнє світло фар і орієнтуватися на дорожню розмітку. У разі повної втрати видимості рекомендовано безпечно зупинитися на узбіччі та перечекати небезпечний період.

Пішоходам радять бути максимально уважними: не вибігати на проїжджу частину, користуватися світловідбивними елементами та уникати руху вздовж дороги. Велосипедистам у таких умовах рекомендують зійти з велосипеда та пересуватися пішки.

Рятувальники закликають українців не ігнорувати попередження та пам’ятати: у тумані навіть кілька секунд неуважності можуть мати серйозні наслідки.

