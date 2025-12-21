Туман парализует страну: по всей Украине объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье, 21 декабря, вся территория Украины оказалась под влиянием густого тумана. Из-за резкого ухудшения видимости экстренные службы объявили первый уровень опасности – так называемый желтый, что означает потенциальную угрозу для участников дорожного движения и пешеходов.

Желтый уровень опасности по всей стране: Украину сегодня затянет густым туманом

По данным ГСЧС, туман накрыл страну еще в ночные часы и сохранится как минимум до первой половины дня. Во многих регионах видимость на дорогах будет колебаться в пределах 200–500 метров, что значительно усложняет движение транспорта.

Спасатели отмечают: в таких погодных условиях резко возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, ведь туман искажает ощущение скорости и расстояния. Особенно опасными становятся утренние часы, когда интенсивность движения совмещается с минимальной видимостью.

Отдельные подразделения ГСЧС в регионах, в частности на западе страны, подтвердили, что туман носит устойчивый характер и может задержаться дольше, чем прогнозировалось. Аналогичные предупреждения обнародовал и Гидрометцентр для Киева и Киевской области.

Специалисты советуют водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, обязательно включать ближний свет фар и ориентироваться на дорожную разметку. При полной потере видимости рекомендуется безопасно остановиться на обочине и переждать опасный период.

Пешеходам советуют быть максимально внимательными: не выбегать на проезжую часть, пользоваться световозвращающими элементами и избегать движения вдоль дороги. Велосипедистам в таких условиях рекомендуют сойти с велосипеда и передвигаться пешком.

Спасатели призывают украинцев не игнорировать предупреждения и помнить: в тумане даже несколько секунд невнимательности могут иметь серьезные последствия.

