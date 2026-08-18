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Триденний мегашторм накриє землю: експерти приголомшили датами і наслідками

Після потужного викиду корональної маси геомагнітне поле Землі залишатиметься нестабільним кілька днів. Найсильніші збурення очікуються 18 серпня

18 серпня 2026, 07:50
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Клименко Елена

Найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься нестабільною. Причиною стане викид корональної маси, який стався на Сонці 14 серпня. За прогнозами фахівців, його вплив на нашу планету припаде саме на 18 серпня.

Триденний мегашторм накриє землю: експерти приголомшили датами і наслідками

Фото: з відкритих джерел

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле перейде в активний стан. Упродовж окремих годин можливе посилення збурень до рівня G2 — помірної магнітної бурі. Це означає, що сонячний викид може спричинити помітні зміни космічної погоди. Подібні явища здатні впливати на супутникові системи, радіозв'язок та навігаційне обладнання.

Втім, на 18 серпня прогноз не обмежується одним епізодом. Геомагнітна активність поступово слабшатиме, але повністю спокійною ситуація не стане.

19 серпня вплив основного викиду ще зберігатиметься. Очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності та нові збурення магнітного поля.

Додатковим фактором можуть стати дві корональні діри на Сонці. Потоки швидкого сонячного вітру, які виходять із цих областей, здатні досягти Землі ближче до 20 серпня. У такому разі можливе виникнення магнітної бурі рівня G1 — слабкої.

Крім того, 16 серпня на Сонці зафіксували новий спалах і черговий викид корональної маси. Попередній аналіз показує, що частина цього матеріалу також може дістатися Землі приблизно 20 серпня.

Портал "Коментарі" вже писав, що у понеділок, 17 серпня 2026 року, геомагнітне поле Землі може стати нестабільним. За прогнозами метеорологічних служб, підвищення активності очікується вже протягом дня, а найбільш помітні коливання можуть припасти на обідні години за київським часом. 



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