Магнітна буря вдарить з новою небезпечною силою: експерти нажахали дивним застереженням

У понеділок, 17 серпня 2026 року, геомагнітне поле Землі може стати нестабільним. За прогнозами метеорологічних служб, підвищення активності очікується вже протягом дня, а найбільш помітні коливання можуть припасти на обідні години за київським часом. Згідно з актуальними даними NOAA, максимальне прогнозоване значення планетарного індексу Kp становить 4. Такий показник свідчить про підвищену геомагнітну активність, однак формально ще не відповідає рівню магнітної бурі за шкалою NOAA.

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Водночас прогноз британської метеослужби Met Office дещо відрізняється. Фахівці допускають окремі періоди слабкої геомагнітної бурі рівня G1, а також невелику ймовірність посилення активності до рівня G2. Саме тому ситуація може змінюватися, а прогнози протягом дня можуть коригуватися залежно від нових даних про сонячну активність.

Магнітні бурі виникають унаслідок збурень магнітного поля Землі, спричинених активністю Сонця. Під час таких періодів деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, проблеми зі сном або загальне погіршення самопочуття, хоча наукові дані щодо прямого впливу слабких геомагнітних коливань на здоров’я залишаються неоднозначними.

Щоб легше пережити день із підвищеною активністю, варто дотримуватися звичного режиму сну, достатньо пити води та не перевантажувати організм. Раціон бажано зробити легшим і збалансованим, а від алкоголю краще відмовитися.

Головне — не панікувати та орієнтуватися на актуальні прогнози. На 17 серпня йдеться радше про підвищену геомагнітну активність, ніж про гарантовану сильну магнітну бурю.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі дні на магнітне поле Землі впливатиме потік швидкого сонячного вітру, який поширюється від корональної діри на Сонці.