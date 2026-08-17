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Магнитная буря ударит с новой опасной силой: эксперты напугали странной предупреждением

Прогноз на 17 августа сейчас не выглядит как день сильной магнитной бури. Основной прогноз NOAA дает максимум Kp 4, но другие модели допускают кратковременный выход на уровень G1

17 августа 2026, 16:25
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Клименко Елена

В понедельник, 17 августа 2026 года, геомагнитное поле Земли может оказаться нестабильным. По прогнозам метеорологических служб, повышение активности ожидается уже в течение дня, а наиболее заметные колебания могут прийтись на обеденные часы по киевскому времени. Согласно актуальным данным NOAA, максимально прогнозируемое значение планетарного индекса Kp составляет 4. Такой показатель свидетельствует о повышенной геомагнитной активности, однако формально еще не соответствует уровню магнитной бури по шкале NOAA.

Магнитная буря ударит с новой опасной силой: эксперты напугали странной предупреждением

Фото: из открытых источников

В то же время прогноз британской метеослужбы Met Office несколько отличается. Специалисты допускают отдельные периоды слабой геомагнитной бури уровня G1, а также небольшую вероятность усиления активности уровня G2. Поэтому ситуация может изменяться, а прогнозы в течение дня могут корректироваться в зависимости от новых данных о солнечной активности.

Магнитные бури возникают вследствие возмущений магнитного поля Земли, вызванных активностью Солнца. Во время таких периодов некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, проблемы со сном или общее ухудшение самочувствия, хотя научные данные по прямому воздействию слабых геомагнитных колебаний на здоровье остаются неоднозначными.

Чтобы легче пережить день с повышенной активностью, следует соблюдать привычный режим сна, достаточно пить воду и не перегружать организм. Рацион желательно сделать более легким и сбалансированным, а от алкоголя лучше отказаться.  

Главное – не паниковать и ориентироваться на актуальные прогнозы. На 17 августа речь идет скорее о повышенной геомагнитной активности, чем о гарантированной сильной магнитной буре.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшие дни на магнитное поле Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра, который распространяется от корональной дыры на Солнце.



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