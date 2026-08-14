Сонце готує вкрай неприємний сюрприз: експерти попередили про нову потужну магнітну бурю

У найближчі дні на магнітне поле Землі впливатиме потік швидкого сонячного вітру, який поширюється від корональної діри на Сонці. За даними Британської геологічної служби, саме він може спричинити підвищення геомагнітної активності.

Фото: з відкритих джерел

Найбільш неспокійний період очікується 14–15 серпня — прогнозується магнітна буря класу G1. Це найнижчий рівень за шкалою геомагнітних бур, однак у цей період можливі окремі збурення магнітного поля.

За даними Meteoagent, сьогодні К-індекс становить близько 4,3, що відповідає жовтому рівню активності. Сонячний спалах класу C4 також перебуває в межах жовтої зони. Водночас 15 серпня прогнозується зниження К-індексу до 3,7, після чого ситуація поступово стабілізуватиметься.

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть скаржитися на головний біль, слабкість, сонливість, запаморочення та інші неспецифічні симптоми. Водночас наукові дані не підтверджують однозначного причинного зв'язку між слабкими магнітними бурями та більшістю таких симптомів, тому погіршення самопочуття не варто автоматично списувати лише на космічну погоду.

У період підвищеної активності варто дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, більше бувати на свіжому повітрі та не перевантажувати організм. Якщо з'являються сильний біль у грудях, виражена задишка, непритомність або інші серйозні симптоми, необхідно звернутися по медичну допомогу, а не пояснювати їх магнітною бурею.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною, однак 14–15 серпня можливе посилення сонячної активності. Причиною стане високошвидкісний потік сонячного вітру, який рухається від корональної діри в північній частині Сонця.