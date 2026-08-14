Солнце готовит крайне неприятный сюрприз: эксперты предупредили о новой мощной магнитной буре

В ближайшие дни на магнитное поле Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра, распространяющегося от корональной дыры на Солнце. По данным Британской геологической службы, именно он может повлечь за собой повышение геомагнитной активности.

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Самый неспокойный период ожидается 14-15 августа — прогнозируется магнитная буря класса G1. Это самый низкий уровень по шкале геомагнитных бурь, однако в этот период возможны отдельные возмущения магнитного поля.

По данным Meteoagent, сегодня К-индекс составляет около 4,3, что соответствует желтому уровню активности. Солнечная вспышка класса C4 также находится в пределах желтой зоны. В то же время 15 августа прогнозируется снижение К-индекса до 3,7, после чего ситуация будет постепенно стабилизироваться.

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головные боли, слабость, сонливость, головокружение и другие неспецифические симптомы. В то же время научные данные не подтверждают однозначную причинную связь между слабыми магнитными бурями и большинством таких симптомов, поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически списывать только на космическую погоду.

В период повышенной активности следует соблюдать привычный режим сна, пить достаточно воды, больше бывать на свежем воздухе и не перегружать организм. Если появляются сильные боли в груди, выраженная одышка, обморок или другие серьезные симптомы, необходимо обратиться за помощью, а не объяснять их магнитной бурей.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что в ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, однако 14-15 августа возможно усиление солнечной активности. Причиной станет высокоскоростной поток солнечного ветра, двигающийся от корональной дыры в северной части Солнца.