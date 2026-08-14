До Землі прямує потік сонячного вітру: озвучено термінове попередження про магнітні бурі

Найближчими днями геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною, однак 14–15 серпня можливе посилення сонячної активності. Причиною стане високошвидкісний потік сонячного вітру, який рухається від корональної діри в північній частині Сонця.

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За прогнозом Британської геологічної служби, 13 серпня суттєвих геомагнітних збурень не очікується. Активність перебуватиме переважно на спокійному або помірному рівні, а умов для магнітної бурі наразі немає.

Ситуація може змінитися вже 14 серпня. Ближче до кінця дня до Землі, за прогнозами, почне надходити швидкісний потік сонячного вітру. Якщо його параметри відповідатимуть очікуванням, геомагнітна активність може зрости до рівня G1, який відповідає слабкій магнітній бурі.

Підвищена активність може зберегтися і 15 серпня. Водночас точна сила геомагнітного збурення залежатиме від характеристик сонячного вітру — передусім його швидкості, щільності та напрямку магнітного поля.

Магнітна буря рівня G1 належить до найслабших категорій за шкалою геомагнітних штормів. Для більшості людей вона не становить серйозної небезпеки. Водночас під час таких явищ можливі незначні збої в роботі радіозв’язку та супутникових систем.

У високих географічних широтах під час посилення геомагнітної активності також може з’явитися полярне сяйво. Його видимість залежатиме від фактичної сили сонячного потоку та місцевих умов спостереження.

Що стосується самопочуття, то наукових доказів того, що слабкі магнітні бурі безпосередньо спричиняють виражені симптоми у здорових людей, недостатньо. Водночас метеочутливі люди можуть пов’язувати з періодами геомагнітної активності головний біль, слабкість або запаморочення.

Портал "Коментарі" вже писав, що після короткочасної магнітної бурі, яка накрила Землю 11 серпня, геомагнітна активність пішла на спад. Однак уже найближчими днями очікується нове збурення магнітного поля планети. За попереднім прогнозом, магнітна буря рівня G1 може розпочатися 14–15 серпня. Відповідні дані оприлюднила Британська геологічна служба. Наразі ситуація залишається відносно спокійною. 12 серпня К-індекс становить близько 3,9, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.