К Земле следует поток солнечного ветра: озвучено срочное предупреждение о магнитных бурях

В ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, однако 14-15 августа возможно усиление солнечной активности. Причиной станет высокоскоростной поток солнечного ветра, двигающийся от корональной дыры в северной части Солнца.

Фото: из открытых источников

По прогнозу Британской геологической службы, 13 августа существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Активность будет преимущественно на спокойном или умеренном уровне, а условий для магнитной бури пока нет.

Ситуация может измениться уже 14 августа. Ближе к концу дня на Землю, по прогнозам, начнет поступать скоростной поток солнечного ветра. Если его параметры будут соответствовать ожиданиям, геомагнитная активность может возрасти до уровня G 1, соответствующего слабой магнитной буре.

Завышенная активность может сохраниться и 15 августа. В то же время, точная сила геомагнитного возмущения будет зависеть от характеристик солнечного ветра — прежде всего его скорости, плотности и направления магнитного поля.

Магнитная буря уровня G 1 относится к самым слабым категориям по шкале геомагнитных штормов. Для большинства людей она не представляет серьезной опасности. В то же время, во время таких явлений возможны незначительные сбои в работе радиосвязи и спутниковых систем.

В больших географических широтах при усилении геомагнитной активности также может показаться полярное сияние. Его видимость будет зависеть от фактической силы солнечного потока и условий наблюдения.

Что касается самочувствия, то научных доказательств того, что слабые магнитные бури непосредственно влекут за собой выраженные симптомы у здоровых людей, недостаточно. Метеочувствительные люди могут связывать с периодами геомагнитной активности головную боль, слабость или головокружение.

Портал "Комментарии" уже писал, что после кратковременной магнитной бури, накрывшей Землю 11 августа, геомагнитная активность пошла на убыль. Однако уже в ближайшие дни ожидается новое возмущение магнитного поля планеты. По предварительному прогнозу, магнитная буря уровня G1 может начаться 14-15 августа. Соответствующие данные обнародовала Британская геологическая служба. Пока ситуация остается относительно спокойной. 12 августа К-индекс составляет около 3,9, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности.