logo_ukra

BTC/USD

63358

ETH/USD

1884.91

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.62

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Такого удару Сонця не було давно: експерти шокували прогнозом про дату нового мегашторму
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого удару Сонця не було давно: експерти шокували прогнозом про дату нового мегашторму

Після короткочасної магнітної бурі 11 серпня геомагнітна активність знизилася, але вже 14–15 серпня прогнозують новий шторм рівня G1

12 серпня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Після короткочасної магнітної бурі, яка накрила Землю 11 серпня, геомагнітна активність пішла на спад. Однак уже найближчими днями очікується нове збурення магнітного поля планети. За попереднім прогнозом, магнітна буря рівня G1 може розпочатися 14–15 серпня. Відповідні дані оприлюднила Британська геологічна служба. Наразі ситуація залишається відносно спокійною. 12 серпня К-індекс становить близько 3,9, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

Такого удару Сонця не було давно: експерти шокували прогнозом про дату нового мегашторму

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом, 13 серпня показник може знизитися до 2. Водночас 14 серпня, напередодні очікуваного шторму, він здатен піднятися до 3,7. Це свідчить про поступове посилення геомагнітних коливань.

Для більшості людей слабка буря не становить серйозної небезпеки. Водночас деякі люди можуть відчувати зміни самопочуття. Серед симптомів, які часто пов’язують із періодами геомагнітної активності, називають головний біль, втому, сонливість, запаморочення, дратівливість та коливання артеріального тиску. Водночас наукові дослідження не дають однозначних доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють більшість таких симптомів.

Щоб легше пережити період підвищеної активності, рекомендують дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, більше гуляти на свіжому повітрі та не перевантажувати організм. Також варто не зловживати алкоголем і надмірною кількістю кофеїну.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Сонці 8 серпня стався корональний викид маси, наслідки якого, за прогнозами дослідників, можуть досягти Землі вже 11 серпня. Очікується, що це спричинить нове геомагнітне збурення рівня G1. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини