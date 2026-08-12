Такого удару Сонця не було давно: експерти шокували прогнозом про дату нового мегашторму

Після короткочасної магнітної бурі, яка накрила Землю 11 серпня, геомагнітна активність пішла на спад. Однак уже найближчими днями очікується нове збурення магнітного поля планети. За попереднім прогнозом, магнітна буря рівня G1 може розпочатися 14–15 серпня. Відповідні дані оприлюднила Британська геологічна служба. Наразі ситуація залишається відносно спокійною. 12 серпня К-індекс становить близько 3,9, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

Фото: з відкритих джерел

За прогнозом, 13 серпня показник може знизитися до 2. Водночас 14 серпня, напередодні очікуваного шторму, він здатен піднятися до 3,7. Це свідчить про поступове посилення геомагнітних коливань.

Для більшості людей слабка буря не становить серйозної небезпеки. Водночас деякі люди можуть відчувати зміни самопочуття. Серед симптомів, які часто пов’язують із періодами геомагнітної активності, називають головний біль, втому, сонливість, запаморочення, дратівливість та коливання артеріального тиску. Водночас наукові дослідження не дають однозначних доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють більшість таких симптомів.

Щоб легше пережити період підвищеної активності, рекомендують дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, більше гуляти на свіжому повітрі та не перевантажувати організм. Також варто не зловживати алкоголем і надмірною кількістю кофеїну.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Сонці 8 серпня стався корональний викид маси, наслідки якого, за прогнозами дослідників, можуть досягти Землі вже 11 серпня. Очікується, що це спричинить нове геомагнітне збурення рівня G1.