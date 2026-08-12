Такого удара Солнца не было давно: эксперты шокировали прогноз о дате нового мегашторма.

После кратковременной магнитной бури, накрывшей Землю 11 августа, геомагнитная активность пошла на убыль. Однако уже в ближайшие дни ожидается новое возмущение магнитного поля планеты. По предварительному прогнозу, магнитная буря уровня G1 может начаться 14-15 августа. Соответствующие данные обнародовала Британская геологическая служба. Пока ситуация остается относительно спокойной. 12 августа К-индекс составляет около 3,9, что соответствует зеленому уровню геомагнитной активности.

Фото: из открытых источников

По прогнозу, 13 августа показатель может снизиться до 2. В то же время, 14 августа, накануне ожидаемого шторма, он способен подняться до 3,7. Это свидетельствует о постепенном усилении геомагнитных колебаний.

Для большинства людей слабая буря не представляет серьезной опасности. В то же время, некоторые люди могут испытывать изменения самочувствия. Среди симптомов, часто связывающих с периодами геомагнитной активности, называют головную боль, усталость, сонливость, головокружение, раздражительность и колебания артериального давления. В то же время, научные исследования не дают однозначных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают большинство таких симптомов.

Чтобы легче пережить период повышенной активности, рекомендуют соблюдать привычный режим сна, пить достаточно воды, больше гулять на свежем воздухе и не перегружать организм. Также следует не злоупотреблять алкоголем и избыточным количеством кофеина.

Портал "Комментарии" уже писал , что на Солнце 8 августа произошел корональный выброс массы, последствия которого, по прогнозам исследователей, могут достичь Земли уже 11 августа. Ожидается, что это приведет к новому геомагнитному возмущению уровня G1.