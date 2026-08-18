Трехдневный мегашторм накроет землю: эксперты ошеломили датами и последствиями

В ближайшие дни геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться нестабильной. Причиной станет выброс корональной массы, произошедший на Солнце 14 августа. По прогнозам специалистов, его влияние на нашу планету придется именно на 18 августа.

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Ожидается, что сегодня геомагнитное поле перейдет в активное состояние. За отдельные часы возможно усиление возмущений до уровня G2 — умеренной магнитной бури. Это означает, что солнечный выброс может привести к заметным изменениям космической погоды. Подобные явления способны оказывать влияние на спутниковые системы, радиосвязь и навигационное оборудование.

Впрочем, на 18 августа прогноз не ограничивается одним эпизодом. Геомагнитная активность будет постепенно ослабевать, но полностью спокойной ситуация не станет.

19 августа влияние основного выброса еще будет сохраняться. Ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности и новые возмущения магнитного поля.

Дополнительным фактором могут стать две корональные дыры на Солнце. Выходящие из этих областей потоки быстрого солнечного ветра способны достичь Земли ближе к 20 августа. В таком случае возможно возникновение магнитной бури уровня G1 – слабой.

Кроме того, 16 августа на Солнце зафиксировали новую вспышку и очередной выброс корональной массы. Предварительный анализ показывает, что часть этого материала также может добраться до Земли примерно 20 августа.

Портал "Комментарии" уже писал , что в понедельник, 17 августа 2026 года, геомагнитное поле Земли может стать нестабильным. По прогнозам метеорологических служб, повышение активности ожидается уже в течение дня, а наиболее заметные колебания могут прийтись на обеденные часы по киевскому времени.