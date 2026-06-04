logo_ukra

BTC/USD

63956

ETH/USD

1781.57

USD/UAH

44.38

EUR/UAH

51.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія Три потужні спалахи на Сонці призвели до повного хаосу: коли чекати на апогей удару
commentss НОВИНИ Всі новини

Три потужні спалахи на Сонці призвели до повного хаосу: коли чекати на апогей удару

Прогнозують, що корональний викид маси після спалаху дійде до Землі 5 червня

4 червня 2026, 16:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сонце продемонструвало різке зростання активності, випустивши протягом однієї доби одразу три потужні сонячні спалахи, які супроводжувалися корональними викидами маси (КВМ). За даними астрономів, потоки заряджених частинок уже прямують у напрямку нашої планети та можуть спричинити серію магнітних бур найближчими днями.

Три потужні спалахи на Сонці призвели до повного хаосу: коли чекати на апогей удару

Фото: з відкритих джерел

Фахівці повідомляють, що наслідки підвищеної активності вже відчуваються на Землі. Зокрема, потужні виверження на поверхні Сонця викликали перебої в роботі радіозв’язку в різних регіонах світу. Спалах класу M9.3 став причиною помірних радіоперешкод рівня R2 у деяких районах Східної Азії та Австралії. Інший спалах, класифікований як M7.9, призвів до аналогічних збоїв у частинах Європи та Африки.

Найбільший вплив мав спалах категорії X1, який вважається найпотужнішим серед зафіксованих за останню добу. Через нього в окремих районах Європи та Азії виникли радіоперешкоди рівня R3, що є більш серйозним показником впливу на системи зв’язку.

Науковці пов’язують сплеск активності з великою сонячною плямою 4455, яка привернула увагу дослідників своєю нестандартною поведінкою. Вона порушує закон Гейла, оскільки має магнітне поле зі зворотною полярністю. Саме ця особливість робить область надзвичайно нестабільною та підвищує ймовірність нових потужних спалахів. 

Очікується, що корональний викид маси, який супроводжував одне з останніх вивержень, досягне Землі вже 5 червня. У разі взаємодії із земною магнітосферою він може спровокувати геомагнітні збурення різної сили.

Магнітні бурі виникають тоді, коли потоки заряджених частинок від Сонця стикаються з магнітним полем Землі. Такі явища здатні впливати на роботу супутників, навігаційних систем, засобів зв’язку та навіть самопочуття метеозалежних людей.

"Коментарі" вже писали, що у середу, 3 червня, фахівці фіксують періодичні короткочасні коливання магнітного поля Землі. Вони не мають значної інтенсивності, однак свідчать про підвищену сонячну активність. За оновленими розрахунками Британської геологічної служби, вже наступного дня, 4 червня, очікується посилення геомагнітної ситуації до рівня шторму G1.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини