Три потужні спалахи на Сонці призвели до повного хаосу: коли чекати на апогей удару

Сонце продемонструвало різке зростання активності, випустивши протягом однієї доби одразу три потужні сонячні спалахи, які супроводжувалися корональними викидами маси (КВМ). За даними астрономів, потоки заряджених частинок уже прямують у напрямку нашої планети та можуть спричинити серію магнітних бур найближчими днями.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці повідомляють, що наслідки підвищеної активності вже відчуваються на Землі. Зокрема, потужні виверження на поверхні Сонця викликали перебої в роботі радіозв’язку в різних регіонах світу. Спалах класу M9.3 став причиною помірних радіоперешкод рівня R2 у деяких районах Східної Азії та Австралії. Інший спалах, класифікований як M7.9, призвів до аналогічних збоїв у частинах Європи та Африки.

Найбільший вплив мав спалах категорії X1, який вважається найпотужнішим серед зафіксованих за останню добу. Через нього в окремих районах Європи та Азії виникли радіоперешкоди рівня R3, що є більш серйозним показником впливу на системи зв’язку.

Науковці пов’язують сплеск активності з великою сонячною плямою 4455, яка привернула увагу дослідників своєю нестандартною поведінкою. Вона порушує закон Гейла, оскільки має магнітне поле зі зворотною полярністю. Саме ця особливість робить область надзвичайно нестабільною та підвищує ймовірність нових потужних спалахів.

Очікується, що корональний викид маси, який супроводжував одне з останніх вивержень, досягне Землі вже 5 червня. У разі взаємодії із земною магнітосферою він може спровокувати геомагнітні збурення різної сили.

Магнітні бурі виникають тоді, коли потоки заряджених частинок від Сонця стикаються з магнітним полем Землі. Такі явища здатні впливати на роботу супутників, навігаційних систем, засобів зв’язку та навіть самопочуття метеозалежних людей.

"Коментарі" вже писали, що у середу, 3 червня, фахівці фіксують періодичні короткочасні коливання магнітного поля Землі. Вони не мають значної інтенсивності, однак свідчать про підвищену сонячну активність. За оновленими розрахунками Британської геологічної служби, вже наступного дня, 4 червня, очікується посилення геомагнітної ситуації до рівня шторму G1.