Три мощные вспышки на Солнце привели к полному хаосу: когда ждать апогей удара

Солнце продемонстрировало резкий рост активности, выпустив в течение одних суток сразу три мощные солнечные вспышки , сопровождавшиеся корональными выбросами массы (КВМ) . По данным астрономов, потоки заряженных частиц уже следуют в направлении нашей планеты и могут вызвать серию магнитных бурь в ближайшие дни.

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Специалисты сообщают, что последствия повышенной активности уже ощущаются на Земле. В частности, мощные извержения на Солнце вызвали перебои в работе радиосвязи в разных регионах мира. Вспышка класса M9.3 стала причиной умеренных радиопомех уровня R2 в некоторых районах Восточной Азии и Австралии. Другая вспышка, классифицированная как M7.9 , привела к аналогичным сбоям в частях Европы и Африки.

Наибольшее влияние имела вспышка категории X1 , которая считается самой мощной среди зафиксированных за последние сутки. Из-за него в отдельных районах Европы и Азии возникли радиопомехи уровню R3, что является более серьезным показателем влияния на системы связи.

Ученые связывают всплеск активности с большим солнечным пятном 4455 , которое привлекло внимание исследователей своим нестандартным поведением. Она нарушает закон Гейла , поскольку имеет магнитное поле с обратной полярностью. Именно эта особенность делает область нестабильной и повышает вероятность новых мощных вспышек.

Ожидается, что корональный выброс массы , сопровождавший одно из последних извержений, достигнет Земли уже 5 июня. При взаимодействии с земной магнитосферой он может спровоцировать геомагнитные возмущения разной силы.

Магнитные бури появляются тогда, когда потоки заряженных частиц от Солнца сталкиваются с магнитным полем Земли. Такие явления способны влиять на работу спутников, навигационных систем, средств связи и даже самочувствие метеозависимых людей.

"Комментарии" уже писали , что в среду, 3 июня, специалисты фиксируют периодические кратковременные колебания магнитного поля Земли. Они не обладают значительной интенсивностью, однако свидетельствуют о повышенной солнечной активности. По обновленным расчетам Британской геологической службы, уже на следующий день, 4 июня, ожидается усиление геомагнитной ситуации до уровня шторма G1.