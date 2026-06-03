Сонце здригнулося від серйозного спалаху: названо точну дату початку потужної магнітної бурі

У середу, 3 червня, фахівці фіксують періодичні короткочасні коливання магнітного поля Землі. Вони не мають значної інтенсивності, однак свідчать про підвищену сонячну активність. За оновленими розрахунками Британської геологічної служби, вже наступного дня, 4 червня, очікується посилення геомагнітної ситуації до рівня шторму G1.

Фото: з відкритих джерел

Попередні оцінки науковців вказують, що це явище не буде тривалим. Ймовірно, вже 5 червня активність почне поступово знижуватися, хоча окремі слабкі збурення можуть ще зберігатися впродовж наступної доби. Загалом ситуація розглядається як короткий період підвищеної сонячної динаміки.

За даними сервісу meteoagent, сьогоднішній К-індекс становить близько 3,3, що відповідає "зеленому" рівню та свідчить про відносно спокійний геомагнітний фон. Водночас показники резонансу Шумана залишаються низькими, що також вказує на відсутність значних глобальних збурень магнітосфери.

Попри це, вчені звертають увагу на потужний сонячний спалах класу M9, який супроводжується інтенсивним електромагнітним випромінюванням. Саме такі події можуть у найближчі дні вплинути на стан магнітного поля планети.

Під час періодів геомагнітної активності частина людей може відчувати зміни у самопочутті. Найчастіше це проявляється у вигляді головного болю, запаморочення, нудоти або дискомфорту в ділянці серця. Також можливі загальна слабкість, сонливість, болі в суглобах і спині, коливання артеріального тиску та загострення хронічних захворювань.

Медики та фахівці з метеочутливості радять у такі періоди уважніше ставитися до способу життя. Рекомендується зменшити споживання жирної, смаженої та важкої їжі, віддати перевагу рибі, горіхам і сезонним фруктам. Також бажано обмежити каву, алкоголь і нікотин. Корисними є прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність та регулярне провітрювання приміщень, що допомагає стабілізувати самопочуття.

Раніше "Коментарі" вже писали, що, за попередніми розрахунками британських спеціалістів із космічної погоди, 3 червня 2026 року для України не прогнозується суттєвих магнітних бур. Геомагнітна обстановка має залишатися стабільною, без різких коливань, які могли б вплинути на здоров’я людей або роботу технічних систем і зв’язку.