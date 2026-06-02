Магнітна буря 3 червня: озвучено несподіваний прогноз рівня загроз

За попередніми розрахунками британських спеціалістів із космічної погоди, 3 червня 2026 року для України не прогнозується суттєвих магнітних бур. Геомагнітна обстановка має залишатися стабільною, без різких коливань, які могли б вплинути на здоров’я людей або роботу технічних систем і зв’язку.

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Очікується, що цього дня планета перебуватиме переважно у спокійній фазі так званої “зеленої зони”, що означає мінімальний рівень геомагнітних збурень. Імовірні короткочасні слабкі коливання магнітного поля, однак вони не досягатимуть небезпечних значень і не становитимуть загрози для більшості населення.

Водночас фахівці нагадують, що навіть незначні зміни магнітного поля можуть відчувати люди, чутливі до погодних і космічних факторів. Насамперед це стосується тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, страждає на коливання артеріального тиску, порушення сну або підвищену нервову збудливість. У таких випадках можливі легкі симптоми — втома, зниження концентрації, головний біль або незначні перепади настрою.

Медики радять у подібні дні не перевантажувати організм, дотримуватися стабільного режиму сну, пити достатню кількість води та уникати надмірного стресу. Це допомагає мінімізувати можливі прояви метеочутливості навіть за умов слабких геомагнітних змін.

За прогнозами, індекс геомагнітної активності Kp залишатиметься на низькому рівні, що свідчить про відсутність серйозних магнітних штормів. У таких умовах більшість людей не відчує жодного впливу космічної погоди на самопочуття чи повсякденну активність.

Британські аналітики космічної погоди підкреслюють, що подібні стабільні періоди є типовими і не викликають занепокоєння. Водночас вони зауважують, що поєднання навіть слабких геомагнітних коливань із факторами на кшталт недосипання, перевтоми, стресу або різких змін атмосферного тиску може посилювати дискомфорт у чутливих людей.

Портал "Коментарі" вже писав, що у червні 2026 року фахівці прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, які можуть позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди та сонячних процесів. За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA, протягом місяця очікуються магнітні бурі різного рівня інтенсивності — від слабких коливань до потужних геомагнітних штормів.