Магнитная буря 3 июня: озвучен неожиданный прогноз уровня угроз

По предварительным расчетам британских специалистов по космической погоде, 3 июня 2026 для Украины не прогнозируется существенных магнитных бурь. Геомагнитная обстановка должна оставаться стабильной без резких колебаний, которые могли бы повлиять на здоровье людей или работу технических систем и связи.

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Ожидается, что в этот день планета будет находиться преимущественно в спокойной фазе так называемой зеленой зоны, что означает минимальный уровень геомагнитных возмущений. Вероятны кратковременные слабые колебания магнитного поля, однако они не будут достигать опасных значений и не будут представлять угрозу большинству населения.

В то же время, специалисты напоминают, что даже незначительные изменения магнитного поля могут испытывать люди, чувствительные к погодным и космическим факторам. В первую очередь это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, страдает колебаниями артериального давления, нарушением сна или повышенной нервной возбудимостью. В таких случаях возможны легкие симптомы – усталость, снижение концентрации, головная боль или незначительные перепады настроения.

Медики советуют в подобные дни не перегружать организм, соблюдать стабильный режим сна, пить достаточное количество воды и избегать чрезмерного стресса. Это помогает минимизировать возможные проявления метеочувствительности даже при слабых геомагнитных изменениях.

По прогнозам индекс геомагнитной активности Kp будет оставаться на низком уровне, что свидетельствует об отсутствии серьезных магнитных штормов. В таких условиях большинство людей не испытают никакого влияния космической погоды на самочувствие или повседневную активность.

Британские аналитики космической погоды подчеркивают, что подобные стабильные периоды типичны и не вызывают беспокойства. В то же время они отмечают, что сочетание даже слабых геомагнитных колебаний с факторами типа недосыпания, переутомления, стресса или резких изменений атмосферного давления может усугублять дискомфорт у чувствительных людей.

Портал "Комментарии" уже писал , что в июне 2026 года специалисты прогнозируют несколько периодов повышенной геомагнитной активности, которые могут сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечным процессам. По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в течение месяца ожидаются магнитные бури разной степени интенсивности — от слабых колебаний до мощных геомагнитных штормов.