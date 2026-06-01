Червень запам'ятається надовго: експерти попередили про вкрай небезпечний шторм

У червні 2026 року фахівці прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності, які можуть позначитися на самопочутті людей, чутливих до змін погоди та сонячних процесів. За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA, протягом місяця очікуються магнітні бурі різного рівня інтенсивності — від слабких коливань до потужних геомагнітних штормів.

Найбільш напруженою ситуація буде 11 та 12 червня. Саме на ці дати припадають сильні магнітні бурі, які можуть викликати погіршення самопочуття у метеозалежних людей. Помірні геомагнітні збурення прогнозуються 4, 9 та 13 червня. Водночас слабка сонячна активність спостерігатиметься 1-3, 5-8, 10 та 14-20 червня.

Під час магнітних бур організм людини може реагувати по-різному. Найчастіше люди скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, безсоння, зниження концентрації уваги та перепади артеріального тиску. Особливо уважними до свого здоров'я варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, хронічними недугами, а також літнім громадянам.

Лікарі рекомендують у дні підвищеної геомагнітної активності дотримуватися простих правил. Насамперед важливо забезпечити повноцінний відпочинок і спати не менше восьми годин на добу. Також необхідно підтримувати водний баланс, регулярно вживаючи достатню кількість чистої води.

Не менш важливим є правильне харчування. У періоди магнітних бур бажано відмовитися від жирної їжі, алкоголю та надлишку кофеїну. Перевагу слід надавати легким стравам, овочам, фруктам та продуктам, багатим на вітаміни й мінерали. Дотримання цих рекомендацій допоможе легше перенести вплив сонячної активності та зберегти гарне самопочуття протягом усього місяця.

