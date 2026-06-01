Июнь запомнится надолго: эксперты предупредили о крайне опасном шторме
НОВОСТИ

Июнь запомнится надолго: эксперты предупредили о крайне опасном шторме

В начале июня солнечная активность будет оставаться преимущественно низкой, однако ближе к середине месяца прогнозируются ощутимые геомагнитные возмущения.

1 июня 2026, 16:00
Клименко Елена

В июне 2026 года специалисты прогнозируют несколько периодов повышенной геомагнитной активности, которые могут сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды и солнечным процессам. По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в течение месяца ожидаются магнитные бури разной степени интенсивности — от слабых колебаний до мощных геомагнитных штормов.

Наиболее напряженной будет ситуация 11 и 12 июня. Именно на эти даты приходятся сильные магнитные бури, которые могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Умеренные геомагнитные возмущения прогнозируются 4, 9 и 13 июня. В то же время, слабая солнечная активность будет наблюдаться 1-3, 5-8, 10 и 14-20 июня.

Во время магнитных бурь организм человека может реагировать по-разному. Чаще всего люди жалуются на головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу, снижение концентрации внимания и перепады артериального давления. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами, а также пожилым гражданам.  

Врачи рекомендуют в дни повышенной геомагнитной активности соблюдать простые правила. В первую очередь важно обеспечить полноценный отдых и спать не менее восьми часов в сутки. Также необходимо поддерживать водный баланс, регулярно употребляя достаточное количество чистой воды.

Не менее важно правильное питание. В периоды магнитных бурь желательно отказаться от жирной пищи, алкоголя и избытка кофеина. Предпочтение следует отдавать легким блюдам, овощам, фруктам и продуктам, богатым витаминами и минералами. Соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести влияние солнечной активности и сохранить хорошее самочувствие в течение всего месяца.  

