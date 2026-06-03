Солнце содрогнулось от серьезной вспышки: названа точная дата начала мощной магнитной бури

В среду, 3 июня, специалисты фиксируют периодические кратковременные колебания магнитного поля Земли. Они не обладают значительной интенсивностью, однако свидетельствуют о повышенной солнечной активности. По обновленным расчетам Британской геологической службы, уже на следующий день, 4 июня, ожидается усиление геомагнитной ситуации до уровня шторма G1.

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Предварительные оценки ученых указывают, что это явление не будет продолжительным. Вероятно, уже 5 июня активность начнет постепенно снижаться, хотя отдельные слабые возмущения могут еще сохраняться в течение следующих суток. В общем, ситуация рассматривается как короткий период повышенной солнечной динамики.

По данным сервиса meteoagent, сегодняшний К-индекс составляет около 3,3, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует об относительно спокойном геомагнитном фоне. В то же время, показатели резонанса Шумана остаются низкими, что также указывает на отсутствие значительных глобальных возмущений магнитосферы.

Несмотря на это, ученые обращают внимание на мощную солнечную вспышку класса M9, которая сопровождается интенсивным электромагнитным излучением. Именно такие события могут в ближайшие дни отразиться на состоянии магнитного поля планеты.

Во время периодов геомагнитной активности часть людей может претерпевать изменения в самочувствии. Чаще это проявляется в виде головной боли, головокружения, тошноты или дискомфорта в области сердца. Также возможны общая слабость, сонливость, боли в суставах и спине, колебания АД и обострение хронических заболеваний.

Медики и специалисты по метеочувствительности советуют в такие периоды более внимательно относиться к образу жизни. Рекомендуется уменьшить потребление жирной, жареной и тяжелой пищи, предпочесть рыбу, орехи и сезонные фрукты. Также лучше ограничить кофе, алкоголь и никотин. Полезны прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и регулярное проветривание помещений, что помогает стабилизировать самочувствие.

Ранее "Комментарии" уже писали, что, по предварительным расчетам британских специалистов по космической погоде, 3 июня 2026 года для Украины не прогнозируется существенных магнитных бурь. Геомагнитная обстановка должна оставаться стабильной без резких колебаний, которые могли бы повлиять на здоровье людей или работу технических систем и связи.