Такої потужної бурі не пам'ятає ніхто: українців попередили про точні дати мегашторму

Швидкість сонячного вітру значно зросла, і Землю вже наближає нова магнітна буря. За прогнозами фахівців, українці можуть відчути її вплив вже завтра, 7 березня, через активність корональної діри на Сонці. Інформацію про це опублікувала Британська геологічна служба, зазначивши, що сьогоднішній день пройде відносно спокійно, а пікові магнітні коливання очікуються в суботу у вигляді бурі рівня G-1.

Фото: з відкритих джерел

Фахівці відзначають, що геомагнітна активність буде недовготривалою. Зокрема, вже з 8 березня швидкість сонячного вітру почне поступово знижуватися, що дозволить організму людини адаптуватися до змін магнітного фону. Сьогоднішній К-індекс за даними meteoagent складає 4,7, що відповідає жовтому рівню — середньому рівню магнітних коливань. При цьому резонанс Шумана, який відображає збурення магнітного фону під час сонячної активності, залишається високим. Сонячний спалах оцінюють на жовтому рівні В9, що теж свідчить про підвищену активність Сонця.

Магнітні бурі впливають на самопочуття багатьох людей. Найчастіше вони відчувають головний біль, запаморочення, нудоту та дискомфорт у серці. Серед інших поширених симптомів — загальна слабкість, сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск і загострення хронічних захворювань.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил. Варто обмежити споживання жирної, гострої та борошняної їжі, а натомість віддавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі. Також слід утриматися від кави, алкоголю та куріння, частіше бувати на свіжому повітрі та більше ходити пішки, а в приміщенні регулярно провітрювати кімнати. Дотримання цих рекомендацій допоможе знизити дискомфорт та покращити самопочуття під час підвищеної сонячної активності.

Як вже писали "Коментарі", якщо з самого ранку болить голова, з’явилася слабкість, "стрибає" тиск або накочує безпричинна тривога, — це не випадковість і не просто втома. От вам і відповідь, чому різко погіршилося самопочуття: у п’ятницю, 6 лютого, на Землі зафіксовано підвищену геомагнітну активність.