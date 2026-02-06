logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Екологія От вам і відповідь, чому болить голова та немає сил: Землю накриває магнітна буря — К-індекс майже штормовий
commentss НОВИНИ Всі новини

От вам і відповідь, чому болить голова та немає сил: Землю накриває магнітна буря — К-індекс майже штормовий

К-індекс досяг 4,7 і наблизився до штормового рівня. Лікарі попереджають: сьогодні організм багатьох людей працює на межі можливостей.

6 лютого 2026, 10:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Якщо з самого ранку болить голова, з’явилася слабкість, "стрибає" тиск або накочує безпричинна тривога, — це не випадковість і не просто втома. От вам і відповідь, чому різко погіршилося самопочуття: у п’ятницю, 6 лютого, на Землі зафіксовано підвищену геомагнітну активність.

От вам і відповідь, чому болить голова та немає сил: Землю накриває магнітна буря — К-індекс майже штормовий

Погане самопочуття, тиск і безсоння не випадкові — магнітна активність 6 лютого різко зросла

За даними міжнародних метеорологічних сервісів, К-індекс сьогодні становить 4,7, що відповідає так званому "жовтому рівню" космічної небезпеки. Це вже не звичайне збурення, але ще й не повноцінна магнітна буря класу G2. Водночас саме такі показники найчастіше викликають масові скарги на погане самопочуття, адже організм змушений швидко адаптуватися до змін у магнітному полі.

Що означає К-індекс 4,7 і чому це відчувається фізично

К-індекс — це шкала, яка відображає ступінь збурення магнітосфери Землі. Показник 4,7 означає збуджений стан, за якого нервова та серцево-судинна системи людини реагують особливо гостро.

У такі дні значно зростає кількість скарг на головний біль, мігрені, запаморочення, втрату концентрації, сонливість або безсоння. Навіть люди, які зазвичай не вважають себе метеозалежними, можуть відчувати внутрішній дискомфорт і різке падіння працездатності.

Чому це відбувається: Сонце знову активізувалося

Причиною нинішньої ситуації став попередній викид корональної маси, а також вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який виходить із корональної діри на Сонці.

Корональні діри — це ділянки сонячної атмосфери з відкритими лініями магнітного поля. Саме через них заряджені частинки вириваються у космос із підвищеною швидкістю. Коли цей потік досягає Землі, магнітосфера починає коливатися, запускаючи ланцюгову реакцію, яка впливає і на техніку, і на живі організми.

Хто сьогодні у зоні підвищеного ризику

Лікарі зазначають, що найсильніше вплив магнітних коливань відчують:

  • люди з серцево-судинними захворюваннями

  • особи з гіпертонією або гіпотонією, у яких можливі різкі стрибки тиску

  • метеозалежні та люди, схильні до мігреней

  • пацієнти з порушеннями сну, підвищеною тривожністю та хронічним стресом

  • літні люди

Втім, фахівці наголошують: навіть абсолютно здорові люди можуть відчути незвичну втому або емоційну нестабільність.

Рекомендації лікарів: як легше пережити цей день

Щоб мінімізувати негативний вплив геомагнітної активності, медики радять:

пити достатню кількість чистої води, обмеживши каву та міцний чай
віддати перевагу легкій їжі, овочам і фруктам, уникати жирного та алкоголю
дотримуватися режиму сну, лягати спати раніше
зменшити фізичні та емоційні навантаження
відкласти важливі рішення та конфліктні розмови, якщо є така можливість

За прогнозами, геомагнітна активність почне поступово спадати до вечора, однак метеочутливим людям варто уважно стежити за своїм станом до кінця доби.

Читайте також в "Коментарях", що не всі звички "здорового способу життя" насправді корисні. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини