От вам і відповідь, чому болить голова та немає сил: Землю накриває магнітна буря — К-індекс майже штормовий

Проніна Анна
Якщо з самого ранку болить голова, з’явилася слабкість, "стрибає" тиск або накочує безпричинна тривога, — це не випадковість і не просто втома. От вам і відповідь, чому різко погіршилося самопочуття: у п’ятницю, 6 лютого, на Землі зафіксовано підвищену геомагнітну активність.
За даними міжнародних метеорологічних сервісів, К-індекс сьогодні становить 4,7, що відповідає так званому "жовтому рівню" космічної небезпеки. Це вже не звичайне збурення, але ще й не повноцінна магнітна буря класу G2. Водночас саме такі показники найчастіше викликають масові скарги на погане самопочуття, адже організм змушений швидко адаптуватися до змін у магнітному полі.
К-індекс — це шкала, яка відображає ступінь збурення магнітосфери Землі. Показник 4,7 означає збуджений стан, за якого нервова та серцево-судинна системи людини реагують особливо гостро.
У такі дні значно зростає кількість скарг на головний біль, мігрені, запаморочення, втрату концентрації, сонливість або безсоння. Навіть люди, які зазвичай не вважають себе метеозалежними, можуть відчувати внутрішній дискомфорт і різке падіння працездатності.
Причиною нинішньої ситуації став попередній викид корональної маси, а також вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який виходить із корональної діри на Сонці.
Корональні діри — це ділянки сонячної атмосфери з відкритими лініями магнітного поля. Саме через них заряджені частинки вириваються у космос із підвищеною швидкістю. Коли цей потік досягає Землі, магнітосфера починає коливатися, запускаючи ланцюгову реакцію, яка впливає і на техніку, і на живі організми.
Лікарі зазначають, що найсильніше вплив магнітних коливань відчують:
люди з серцево-судинними захворюваннями
особи з гіпертонією або гіпотонією, у яких можливі різкі стрибки тиску
метеозалежні та люди, схильні до мігреней
пацієнти з порушеннями сну, підвищеною тривожністю та хронічним стресом
літні люди
Втім, фахівці наголошують: навіть абсолютно здорові люди можуть відчути незвичну втому або емоційну нестабільність.
Щоб мінімізувати негативний вплив геомагнітної активності, медики радять:
пити достатню кількість чистої води, обмеживши каву та міцний чай
віддати перевагу легкій їжі, овочам і фруктам, уникати жирного та алкоголю
дотримуватися режиму сну, лягати спати раніше
зменшити фізичні та емоційні навантаження
відкласти важливі рішення та конфліктні розмови, якщо є така можливість
За прогнозами, геомагнітна активність почне поступово спадати до вечора, однак метеочутливим людям варто уважно стежити за своїм станом до кінця доби.
