От вам і відповідь, чому болить голова та немає сил: Землю накриває магнітна буря — К-індекс майже штормовий

Якщо з самого ранку болить голова, з’явилася слабкість, "стрибає" тиск або накочує безпричинна тривога, — це не випадковість і не просто втома. От вам і відповідь, чому різко погіршилося самопочуття: у п’ятницю, 6 лютого, на Землі зафіксовано підвищену геомагнітну активність.

Погане самопочуття, тиск і безсоння не випадкові — магнітна активність 6 лютого різко зросла

За даними міжнародних метеорологічних сервісів, К-індекс сьогодні становить 4,7, що відповідає так званому "жовтому рівню" космічної небезпеки. Це вже не звичайне збурення, але ще й не повноцінна магнітна буря класу G2. Водночас саме такі показники найчастіше викликають масові скарги на погане самопочуття, адже організм змушений швидко адаптуватися до змін у магнітному полі.

Що означає К-індекс 4,7 і чому це відчувається фізично

К-індекс — це шкала, яка відображає ступінь збурення магнітосфери Землі. Показник 4,7 означає збуджений стан, за якого нервова та серцево-судинна системи людини реагують особливо гостро.

У такі дні значно зростає кількість скарг на головний біль, мігрені, запаморочення, втрату концентрації, сонливість або безсоння. Навіть люди, які зазвичай не вважають себе метеозалежними, можуть відчувати внутрішній дискомфорт і різке падіння працездатності.

Чому це відбувається: Сонце знову активізувалося

Причиною нинішньої ситуації став попередній викид корональної маси, а також вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який виходить із корональної діри на Сонці.

Корональні діри — це ділянки сонячної атмосфери з відкритими лініями магнітного поля. Саме через них заряджені частинки вириваються у космос із підвищеною швидкістю. Коли цей потік досягає Землі, магнітосфера починає коливатися, запускаючи ланцюгову реакцію, яка впливає і на техніку, і на живі організми.

Хто сьогодні у зоні підвищеного ризику

Лікарі зазначають, що найсильніше вплив магнітних коливань відчують:

люди з серцево-судинними захворюваннями

особи з гіпертонією або гіпотонією , у яких можливі різкі стрибки тиску

метеозалежні та люди, схильні до мігреней

пацієнти з порушеннями сну, підвищеною тривожністю та хронічним стресом

літні люди

Втім, фахівці наголошують: навіть абсолютно здорові люди можуть відчути незвичну втому або емоційну нестабільність.

Рекомендації лікарів: як легше пережити цей день

Щоб мінімізувати негативний вплив геомагнітної активності, медики радять:

пити достатню кількість чистої води, обмеживши каву та міцний чай

віддати перевагу легкій їжі, овочам і фруктам, уникати жирного та алкоголю

дотримуватися режиму сну, лягати спати раніше

зменшити фізичні та емоційні навантаження

відкласти важливі рішення та конфліктні розмови, якщо є така можливість

За прогнозами, геомагнітна активність почне поступово спадати до вечора, однак метеочутливим людям варто уважно стежити за своїм станом до кінця доби.

